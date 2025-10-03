„Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 3. október 2025 13:00 Útivistarhópurinn Snjódrífurnar, sem standa á bak við Lífskraft. Kvenorkan var við völd þegar glæsilegur hópur kvenna fjölmenntu í sérstöku Leggönguboði á Hafnartorgi á dögunum. Það var góðgerðarfélagið Lífskraftur og 66°Norður sem sameinuðu krafta sína og stóðu fyrir viðburðinum í tilefni nýs átaks sem miðar að því að útrýma leghálskrabbameini á Íslandi. Leggönguboðið markaði upphitun fyrir Leggönguna sem fer fram á morgun, laugardaginn 4. október, þegar yfir 100 konur ganga á fjallið Kerlingu í Kerlingafjöllum í þágu heilsu kvenna og til stuðnings baráttunni gegn leghálskrabbameini. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lífskrafti. Útivistarhópurinn Snjódrífurnar, sem standa á bak við Lífskraft, hefur síðustu fimm ár leitt fjölda kvennaganga og gengið yfir Vatnajökul til að safna fé fyrir krabbameinstengd verkefni. Með verkefnum sínum vekja þær einnig athygli á mikilvægi útivistar í baráttunni gegn krabbameini. Átakið er haldið í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands og með stuðningi 66°Norður. Markmið þess er að safna fyrir bóluefnum fyrir þá árganga sem enn eru óbólusettir, auka vitund og sameina krafta samfélagsins í sameiginlegri baráttu gegn leghálskrabbameini. Á viðburðinum voru til sölu svokallaðar Lífskraftspeysur og bleikar töskur hannaðar í samstarfi við 66°Norður. Allur ágóði af sölunni rennur til átaksins. Um Lífskraft og Snjódrífur Lífskraftur var stofnað árið 2020 og hefur safnað yfir 35 milljónum króna til verkefna sem styðja einstaklinga sem hafa þurft að takast á við krabbamein og fjölskyldur þeirra. Snjódrífur hafa gengið yfir Vatnajökul, leitt fjölda kvennaganga og staðið að verkefnum sem sameina útivist, baráttu og vitundarvakningu. Upphafskona hópsins, Sirrý Ágústsdóttir, hefur sjálf tekist á við leghálskrabbamein og fjórar í hópnum hafa einnig barist við krabbamein. Meðal gesta voru þingkonan Hildur Sverrisdóttir, listakonan Ásdís Spanó, Ásta Pétursdóttir, Arna Gerður Bang alþjóðastjórnmálafræðingur, Snjódrífurnar, Sirrý Ágústsdóttir, Vilborg Arna Gissurar og Þórey Vilhjálmsdóttir. Heilsa Samkvæmislífið Krabbamein Mest lesið Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Tónlist Heimatilbúið „corny“ Lífið „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Lífið Fann ástina í örlagaríkum kjól Tíska og hönnun Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Lífið Fleiri fréttir „Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Keeping Up Appearances-leikkona látin Auðveldara að tengjast fólki í eigin persónu Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Heimatilbúið „corny“ Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna til sýnis á Ísafirði Keith sagður kominn með nýja kærustu Það var bannað að hlæja á Kjarval Eitt rými sem má alls ekki mynda í Alþingishúsinu Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Samhengið með Sif: „Það má blanda saman hámenningu og dægurmenningu“ Hefðbundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“ Úrslitaspurningin var um letigarð „Amma mín, ert þú nokkuð dáin?“ Ómar Örn og Nanna selja á eftirsóttum stað í miðbænum Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Sjá meira