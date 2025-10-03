Lífið

„Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að út­rýma leg­háls­krabba­meini“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Útivistarhópurinn Snjódrífurnar, sem standa á bak við Lífskraft.
Kvenorkan var við völd þegar glæsilegur hópur kvenna fjölmenntu í sérstöku Leggönguboði á Hafnartorgi á dögunum. Það var góðgerðarfélagið Lífskraftur og 66°Norður sem sameinuðu krafta sína og stóðu fyrir viðburðinum í tilefni nýs átaks sem miðar að því að útrýma leghálskrabbameini á Íslandi.

Leggönguboðið markaði upphitun fyrir Leggönguna sem fer fram á morgun, laugardaginn 4. október, þegar yfir 100 konur ganga á fjallið Kerlingu í Kerlingafjöllum í þágu heilsu kvenna og til stuðnings baráttunni gegn leghálskrabbameini. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lífskrafti.

Útivistarhópurinn Snjódrífurnar, sem standa á bak við Lífskraft, hefur síðustu fimm ár leitt fjölda kvennaganga og gengið yfir Vatnajökul til að safna fé fyrir krabbameinstengd verkefni. Með verkefnum sínum vekja þær einnig athygli á mikilvægi útivistar í baráttunni gegn krabbameini.

Átakið er haldið í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands og með stuðningi 66°Norður. Markmið þess er að safna fyrir bóluefnum fyrir þá árganga sem enn eru óbólusettir, auka vitund og sameina krafta samfélagsins í sameiginlegri baráttu gegn leghálskrabbameini.

Á viðburðinum voru til sölu svokallaðar Lífskraftspeysur og bleikar töskur hannaðar í samstarfi við 66°Norður. Allur ágóði af sölunni rennur til átaksins.

Um Lífskraft og Snjódrífur

Lífskraftur var stofnað árið 2020 og hefur safnað yfir 35 milljónum króna til verkefna sem styðja einstaklinga sem hafa þurft að takast á við krabbamein og fjölskyldur þeirra. Snjódrífur hafa gengið yfir Vatnajökul, leitt fjölda kvennaganga og staðið að verkefnum sem sameina útivist, baráttu og vitundarvakningu. Upphafskona hópsins, Sirrý Ágústsdóttir, hefur sjálf tekist á við leghálskrabbamein og fjórar í hópnum hafa einnig barist við krabbamein.

Meðal gesta voru þingkonan Hildur Sverrisdóttir, listakonan Ásdís Spanó, Ásta Pétursdóttir, Arna Gerður Bang alþjóðastjórnmálafræðingur, Snjódrífurnar, Sirrý Ágústsdóttir, Vilborg Arna Gissurar og Þórey Vilhjálmsdóttir.

