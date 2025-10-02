Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin standi í formlegum „vopnuðum átökum“ við eiturlyfjahringi. Hann segir að meintir smyglarar fyrir slíka hópa séu „ólöglegir stríðsmenn“.
Þetta kemur fram í bréfi sem varnarmálaráðuneytið, eða „stríðsmálaráðuneytið“, sendi þingmönnum Bandaríkjanna í þessari viku. Bréfið var sent til nokkurra þingnefnda og komst í hendur The New York Times.
Í bréfinu reynir ríkisstjórnin enn fremur að réttlæta þrjár árásir sem herinn fyrirskipaði á báta í Karíbahafi í síðasta mánuði, þar sem allir 17 um borð létust, en Trump hefur látið auka viðveru Bandaríkjahers á hafsvæðinu allverulega síðustu vikur.
Geoffrey S. Corn, fyrrverandi herlögmaður sem áður var yfirráðgjafi hersins í málefnum stríðslaga, segir við New York Times að eiturlyfjahringir séu ekki með beinum hætti „óvinveittir“ Bandaríkjunum – sem sé viðmiðið fyrir því hvenær um vopnuð átök sé að ræða í lagalegum skilningi.
Í vopnuðum átökum, eins og þau eru skilgreind í alþjóðalögum, geti ríki með löglegum hætti fellt stríðsmenn óvinaríkis jafnvel þótt þeim stafi ekki af ógn, haldið þeim í varðhaldi um óákveðinn tíma án réttarhalda og sótt þá til saka fyrir herdómstólum.
Corn bendir á að það væri ólöglegt fyrir herinn að beina spjótum sínum að almennum borgurum – og jafnvel grunuðum glæpamönnum – sem taki ekki beinan þátt í meintu „átökunum“ . Corn kallar ákvörðun forsetans misnotkun á valdi.
Anna Kelly, talskona Hvíta hússins, sagði í tölvupósti að „forsetinn hefði brugðist við í samræmi við lög um vopnuð átök til að vernda land okkar gegn þeim sem reyna að flytja banvænt eitur á strendur okkar, og hann stendur við loforð sitt um að takast á við eiturlyfjahringina og útrýma þessum þjóðaröryggisógnum sem myrða fjölda Bandaríkjamanna.“
Ríkisstjórn Trumps hefur kallað árásirnar sjálfsvörn og haldið því fram að stríðslög hafi heimilað hernum að drepa, fremur en að handtaka, fólkið á bátunum þar sem ríkisstjórnin sagði að áhöfnin smyglaði eiturlyfjum fyrir eiturlyfjahringi sem stjórnin skilgreindi sem hryðjuverkasamtök. Fulltrúar Trump-stjórnarinnar hafa ítrekað sagt að um hundrað þúsund Bandaríkjamenn deyi úr ofskömmtun.