Keith sagður kominn með nýja kærustu

Kántrísöngvarinn Keith Urban er sagður þegar kominn með nýja kærustu en eiginkona hans, Nicole Kidman, sótti um skilnað í vikunni eftir nítján ára hjónaband. Kærastan ku vera yngri kona úr kantrísenunni og hefur nafn gítarleikarans Maggie Baugh verið nefnt í því samhengi.
Dægurmálamiðillinn TMZ greindi frá því á mánudag, samkvæmt heimildum nokkurra heimildarmanna tengdum Nicole, að „allt bendi til þess að Keith sé með annarri konu“.
Hins vegar voru heimildarmennirnir ekki vissir um tímasetningarnar í sambandi Urban, það er hvort hann hóf sambandið með nýju konunni fyrir eða eftir að hann skildi við Kidman að borði og sæng í júní. Sú ákvörðun var að frumkvæði Urban en Kidman vildi þá reyna að bjarga hjónabandinu.
Sjá einnig: Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt
Aðeins nokkrum klukkutímum eftir umfjöllun TMZ sótti Kidman um skilnað vegna „ósættanlegra erfiðleika“ og skrifuðu bæði Keith og Nicole undir pappírana sem innihélt meðal upplýsingar um ráðstöfun forsjár. Þá hafði skilnaður greinilega verið í bígerð í einhvern tíma því Keith hafði kvittað undir 29. ágúst og Nicole 6. september.
Á þriðjudag fóru fjölmiðlar að kafa ofan í kaupmála hjónanna og fundu sérstaka kókaínklásúlu sem bendir til þess að Urban geti við skilnaðinn hagnast ríkulega á edrúmennsku sinni gegnum árin.
Nú hafa netverjar grafið upp nýlegt myndband sem var tekið á tónleikum Urban aðeins nokkrum dögum fyrir skilnaðinn. Á tónleikunum er hann að syngja slagarann „The Fighter“ sem hann samdi til Nicole árið 2016 en er búinn að breyta textanum svo hann vísi í aðra konu.
Upprunalegi textinn er „When they're tryna get to you, baby, I'll be the fighter“ eða „Þegar þau reyna að ná til þín, verð ég bardagamaðurinn“ en hann breytti honum í „When they’re tryna get to you, Maggie, I’ll be your guitar player“ eða „Þegar þau reyna að ná til þín, Maggie, verð ég gítarleikarinn þinn“.
Maggie þessi er Maggie Baugh, nýi gítarleikari Urban sem er 25 ára gömul og er með honum á sviðinu í myndbandinu. Hún deildi sjálf myndbandinu á Instagram og skrifaði við það: „Sagði hann þetta virkilega 👀“.
View this post on Instagram A post shared by Maggie Baugh (@maggie_baugh)
Eldri klippur hafa síðan komið upp á yfirborðið þar sem má sjá Urban benda á Maggie meðan hann syngur „I was born to love you“ eða „Ég var fæddur til að elska þig“. Kemistrían milli þeirra tveggja er því töluverð.
Slúðurfréttablaðamaðurinn Rob Shuter greindi síðan frá því í gær á bloggi sínu, ShuterScoop, að Nicole hafi viljað berjast fyrir hjónabandinu en það hvorki snúist um fjarlægðina milli þeirra, erfiða dagskrá eða slæma ávana heldur aðra konu. Enn fremur hafi Nicole vitað hver konan væri.
Shuter greindi einnig frá því að Nicole væri sérstaklega sár út í vini Urban, þar á meðal kántrísöngvarann Blake Shelton, sem hún telur hafa vitað af framhjáhaldinu í dágóða stund, hylmt yfir það og þagað yfir því.
Nú er spurning hvernig málum vindur fram, hvort Maggie þessi eða einhver önnur er nýja kærastan eða hvort allt þetta tal eru einfaldlega sögusagnir úr teymi Kidman.