Dansarinn Marinó Máni Mabazza var búinn að æfa í marga mánuði fyrir frumsýningu Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu þegar hann fékk golfkúlu í augað. Hefði augnbeinið ekki tekið bróðurpart höggsins hefði augað hæglega getað sprungið.
Marinó Máni er menntaður dansari frá Listdansskóla Íslands og hefur komið víða við á ferli sínum sem dansari og leikari, leikið í fjölda leiksýninga í stóru leikhúsunum tveimur, komið fram í auglýsingum, kennt dans og unnið sem fyrirsæta.
Hann var einmitt að undirbúa sig fyrir fyrirsætustörf fyrir Iceland Fashion Week í Grafarholtinu þann 6. september síðastliðinn þegar hann og Óskar vinur hans ákváðu að drepa smá tíma.
„Við erum mættir í Mercedez-umboðið og áttum að fara í mátun en erum búnir á núll einni. Ég er alltaf með golfsettið á mér og hann var með golfsettið þannig við ákváðum, því GR er þarna við hliðina á, að stökkva yfir og slá úr fötu,“ segir Marinó um aðdragandann að atvikinu.
„Við áttum ekki að vera mættir aftur í smink og hár fyrr en sjö því show-ið byrjaði átta. Þannig það var nægur tími sem gafst. Við förum upp í bása og allt gengur vel, við hitum upp og erum búnir að sveifla aðeins,“ segir hann.
Óskar tók Marinó í smá einkatíma og voru þeir sérstaklega að skoða sveiflu Marinós.
„Við erum að meta hvort ég eigi að fara úr stífu skafti yfir í extra-stíft vegna þess að kylfan mín var byrjuð að sveigja aðeins þegar ég sló visst hratt. Þá opnast kylfuhausinn og þar af leiðandi getur maður táað boltann illa,“ segir Marinó.
Strákarnir voru staddir á annarri hæð í hornbás, sem er að sögn Marinós aðeins þrengri en hinir básarnir, þar sem Marinó sló hvern boltann á fætur öðrum.
„Ég er kominn í fulla sveiflu og er að reyna að negla og dúndra því hann segir mér að slá fastar og fastar,“ segir Marinó.
Eitt höggið reyndist of kraftmikið.
„Ég táa boltann fáránlega illa, slæsa mjaðmirnar og slæ í súlu sem er í eins metra fjarlægð frá mér og boltinn skoppar þaðan beint í augað á mér,“ segir hann.
„Ég fæ kúluna á einhverjum 280 til 300 kílómetra hraða beint í augað sem var ekkert sérlega gaman og ég fæ þá skurð inn í augabrún sem opnast alveg og það sést inn á höfuðkúpu,“ segir Marinó.
Blóð fossaði úr sárinu yfir allt andlit Marinós og sömuleiðis blæddi mikið inn á sjálft augað þannig það sást hvorki í hvítuna né augasteininn.
„Andlitið allt úti í blóði, það sést inn í höfuðkúpu og sést ekki í augað lengur fyrir blóði og allt byrjað að bólgna upp á núll-einni. Greyið strákurinn hélt fyrst ég hefði verið skotinn og fær áfall. Meðan hann fer að leita að sjúkrakassa þá kalla ég á fólkið í næstu básum að hringja í neyðarlínuna,“ segir Marinó.
Á endanum hafi maður á nærliggjandi bás komið til Marinós og hringt úr síma hans í bæði neyðarlínuna og móður hans.
„Það var skondið að það var enginn starfsmaður og fyrstu hjálpar-kassi á svæðinu,“ segir Marinó sem telur jafnframt ákveðinn galla vera á viðbótum Golfklúbbs Reykjavíkur á básunum.
„Það eru hálfveggir sem skilja hvern bás að, þeir eru hannaðir þannig að ef þú slærð í hann þá skoppar þetta beint út. Núna eftir að þeir bættu við rennihurðunum eru súlur sem aðskilja hvern bás og þá er möguleiki á því, ef þú slærð illa og ert höggfastur, að það fari eins og fór hjá mér,“ segir hann.
Á bráðamóttökunni reyndist allt augað var í klessu.
„Afleiðing þess að hafa fengið boltann í augað var að að allt sem var með anatómískt heiti var bólgið, rifið eða með blæðingu í,“ segir Marinó.
Læknum á bráðamóttökunni tókst að stöðva blæðinguna í auganu og „sem betur fer var augnbeinið fyrir ofan augabrúnina ekki brotið en það var stór skurður þar,“ segir hann.
Vitanlega gat Marinó ekki sinnt fyrirsætustörfum um kvöldið og á degi þrjú eftir slysið var tekin ákvörðun um að hann myndi ekki frumsýna Moulin Rouge enda bara þrjár vikur til stefnu.
„Þeir tóku myndir, gerðu augngreiningar á mér og augnskanna. Þá sást að það var greinilegt högg á auganu, ekki bara augabrúninni, þá hefði ég bara fengið saum, marblett og glóðarauga og mætt á æfingu daginn eftir,“ segir Marinó.
Þó augnbeinið hefði tekið mest af högginu var augað samt illa farið. Einn læknir líkti auga Marinós við gelatín sem hefði slitnað allt að innan án þess að ytra byrði þess spryngi.
„Ég mátti ekki hreyfa mig af neinu tagi í tíu daga, var bara rúmliggjandi og með hálskraga. Mátti heldur ekki halla hausnum fram því ef þrýstingurinn myndi aukast í auganu færi líklega að blæða aftur og þá gæti augnbotninn losnað,“ segir Marinó.
Eftir að hafa losnað úr rúminu fékk Marinó leyfi til að fara upp í leikhúsið, sitja út í sal, fylgjast með samstarfsmönnum sínum og taka nótur. Hann missti síðan vitanlega af frumsýningunni en fékk að upplifa hana sem áhorfandi.
„Það var frekar skondið að horfa á eigin frumsýningu,“ segir Marinó.
Þú ert ekkert súr yfir því að missa af henni?
„Nei, í rauninni ekki. Maður hefði bara orðið þunglyndur hefði maður eitthvað verið að spá í því hvað maður væri óheppinn,“ segir hann.
„Síðan er maður líka fáránlega heppinn ef maður hugsar til þess. Hefði ég fengið kúluna í gagnaugað þá hefði maður getað orðið grænmeti eða hefði ég fengið kúluna beint í augað hefði það getað sprungið,“ segir Marinó.
„Þannig ég er mjög sáttur með að vera enn með auga“
„Þannig ég er mjög sáttur með að vera enn með auga“
Í raun og veru séu það algjör forréttindi að fá að sjá sýninguna, það gerist aldrei með sýningar af þessari stærðargráðu.
„Það er eitt að vera á sviði, búinn að æfa með fólkinu síðan í maí og þekkir marga dansara frá fornu fari, við vorum mörg í Billy Elliot, en að fá að fylgjast með fólkinu, kann maður svo miklu meira að meta þetta starf: að fá að vera á sviðinu að dansa og leika með þessum magnaða leikhóp,“ segir Marinó.
Fjórum vikum eftir slysið fékk Marinó svo leyfi til að snúa aftur til starfa, fyrst um sinn deildi hann hlutverki með öðrum og er núna kominn aftur alveg á fullt.