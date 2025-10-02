Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Stefán Árni Pálsson skrifar 2. október 2025 12:30 Pilou leikur núna hlutverk í kvikmynd Michael B. Jordan. Kvikmyndin Eldarnir var frumsýnd hér á landi þann ellefta september og hefur síðan gripið vitund áhorfenda með ótrúlegum tæknibrellum og áhrifamiklum senum þar sem jarðskjálftar og eldgos á Reykjanesskaganum lifna við á nýjan leik á stóra tjaldinu. Vigdís Hrefna Pálsdóttir fer með aðalhlutverk kvikmyndarinnar sem eldfjallafræðingurinn Anna. Flestir kannast við Vigdísi af leikhúsfjölunum eða úr sjónvarpi eða kvikmyndum en sjálf segir hún um sitt stærsta hlutverk að ræða til þessa. Vigdís fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni. Eins og margir vita er myndin byggð á bókinni Eldarnir - Ástin og aðrar hamfarir sem kom út nokkrum mánuðum áður en það gaus fyrst á Reykjanesinu í byrjun 2021. Í myndinni leikur Vigdís á móti dönsku stórstjörnunni Pilou Asbæk sem að flestir Íslendingar ættu að kannast við eftir að hafa glætt ógleymanlegar persónur lífi líkt og Kasper Juul úr Borgen og Euron Greyjoy úr Game of Thrones og þá hefur honum brugðið fyrir í ýmsum stórmyndum líkt og Uncharted, Ghost in the shell og Overlord. „Hann er bara yndislegur maður. Hann er líka búinn að vera í löngu sambandi og á barn. Við töluðum mikið um hjónabandið og ástina og að vera foreldri og við fórum bara strax á trúnó. Svo voru bara ástarsenur í viku tvö,“ segir Vigdís. Hér að neðan má sjá Íslandi í dag frá því í vikunni. Eignaðist vinkonu ævilangt Auðvitað væri gaman að heyra hvað stjörnunni sjálfri sem er nú í tökum fyrir stórmynd í leikstjórn Michael B. Jordan finnst um mótleikkonu sína. Tómas Arnar fréttamaður ræddi einnig við Pilou. „Vigdís er einstök og frábær leikkona. Ég fékk að vinna með þeim betri á Íslandi. Ég fékk ekki aðeins magnað samstarf og góða tengingu heldur eignaðist ég líka vinkonu ævilangt,“ segir Pilou. Þó að myndin fjalli um náttúruhamfarir þá má segja að hún taki að jafn stórum hluta fyrir annars konar hamfarir eða með öðrum orðum ástina. Þar sem viðhaldið og eiginmaðurinn berjast um hjarta Önnu. Sjálf á Vigdís fimm börn og verið hamingjusamlega gift í 25 ár. „Ég las handritið og hélt svo mikið með hjónabandinu. Síðan byrjum við í tökunum með Pilou og við náðum strax mjög vel saman og í senunum fann ég bara hvað Anna var glöð með Tómasi,“ segir Vigdís og bætir hún við að það hafi komið sér á óvart. „Ég öðlaðist frekari skilning fyrir hennar togstreitu, aukin skilning myndi ég segja.“ Ísland í dag Bíó og sjónvarp Mest lesið „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Lífið Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal Lífið Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Lífið Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn Lífið Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Lífið „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Lífið Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Bíó og sjónvarp Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Lífið Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Lífið Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Lífið Fleiri fréttir Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Segir spjallmenni Meta herja kynferðislega á börn „Rúrik Gíslason hefur sagt hæ við mig“ Jafet Máni selur íbúð með ræktarsal „Þarf ekkert að klífa Everest til að finnast ég einhvers virði“ Ertu sauður? Fimm ráð sem geta forðað þér frá hjarðhegðun Hvenær verður afbrýðisemi út í fortíð maka að þráhyggju? Samhengið með Sif: „Það má blanda saman hámenningu og dægurmenningu“ Hefðbundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“ Úrslitaspurningin var um letigarð „Amma mín, ert þú nokkuð dáin?“ Ómar Örn og Nanna selja á eftirsóttum stað í miðbænum Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Leið yfir hana umkringd nöktum konum Herra Skepna sló Hafþór utan undir Danir taka ekki afstöðu gegn Ísrael Aðstoðarþjálfarinn reyndist ekki vera transkona Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Sjá meira