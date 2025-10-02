FIFA: Donald Trump ræður engu um það Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. október 2025 09:30 Donald Trump með Gianni Infantino sem er forseti FIFA, alþjóða knattspyrnusambandsins. Getty/Richard Sellers Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði því á dögunum að færa leiki á HM í fótbolta frá borgum sem hann á í deilum við en hann hefur í raun ekkert vald til þess. Alþjóða knattspyrnusambandið hefur nú stigið fram og gefið það út það sé ekki Trump eða önnur stjórnvöld sem ráði því hvar leikirnir á HM. Sú ákvörðun liggur alfarið hjá FIFA. Bandaríkjamenn halda HM í fótbolta næsta sumar í samstarfi við Kanada og Mexíkó. Ellefu borgir í Bandaríkjunum fá að hýsa leik í keppninni. FIFA hefur gert samning við þessar borgir og brot á honum gæti kallað á allskyns vandræði, mikið flækjustig og aukinn kostnað. „Þetta er FIFA mót, FIFA ræður og það er FIFA sem tekur þessar ákvarðanir,“ sagði Victor Montagliani, varaforseti FIFA, á viðskiptaráðstefnu í London. „Með fullri virðingu fyrir öllum þjóðarleiðtogum heimsins þá er fótboltinn stærri en þeir. Fótboltinn mun lifa lengur en þeirra valdatími, þeirra stjórnvöld eða þeirra slagorð. Þar liggur fegurðin í okkar leik. Hann er stærri en allir einstaklingar og stærri en allar þjóðir,“ sagði Montagliani sem er líka forseti Concacaf. Trump notaði HM í fótbolta til að hóta borgum sem hann á í deilum við. Allt borgir sem eru undir stjórn demókrata. Nú hefur FIFA afvopnað Trump þegar kemur að þessum hótunum en það er þó ekki góðvinur hans, Gianni Infantino, forseti FIFA, sem tjáir sig heldur varaforseti hans sem vill svo til að sé Kanadamaður. Trump hefut talað niður til Kanada og vill gera landið að 51. fylki Bandaríkjanna. HM 2026 í fótbolta FIFA Donald Trump Mest lesið Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“ Sport Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Enski boltinn „Þetta svíður mig mjög sárt“ Fótbolti Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Íslenski boltinn Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Fótbolti Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Fótbolti FIFA: Donald Trump ræður engu um það Fótbolti Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ Fótbolti „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Íslenski boltinn Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Fótbolti Fleiri fréttir „Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“ FIFA: Donald Trump ræður engu um það Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ „Þetta svíður mig mjög sárt“ Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Sjá meira