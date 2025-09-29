Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Agnar Már Másson skrifar 29. september 2025 23:33 Keith Urban og Nicole Kidman á verðlaunahátíð í maí. Getty/Gilbert Flores Ástralska leikkonan Nicole Kidman og ástralski tónlistarmaðurinn Keith Urban eru skilin eftir að hafa verið gift í nítján ár. Hollywood Reporter greinir frá skilnaðinum. Kidman, sem er Óskarsverðlaunahafi, og Urban, sem er með frægari kántrísöngvörum heims, giftu sig árið 2006. Hjónin eiga saman heimili í Beverly Hills í Kaliforníu en einnig eiga þau heimilli í Nashville í Tennessee, tvö heimili í Ástralíu og íbúð í New York-borg. TMZ greinir enn fremur frá því að þau hafi búið hvort í sínu lagi síðan í byrjun sumars. Slúðurtímaritið People hefur eftir heimildarmanni sínum úr innsta hring að Kidman hafi upp á síðkastið „barist fyrir því að bjarga hjónabandinu.“ Saman eiga Kidman, 58 ára, og Urban, 57 ára, tvær táningsdætur sem heita Sunday Rose og Faith Margaret. Kidman ættleiddi einnig tvö börn þegar hún var gift stórleikaranum Tom Cruise og heita þau börn Isabella og Connor. Nicole Kidman er ein af þekktustu leikkonum í heimi og á sér langan og fjölbreyttan feril í kvikmyndum, sjónvarpi og leikhúsi. Hún er þekktust fyrir Moulin Rouge! (2001), The Hours (2002) og Eyes Wide Shut (1999). Stærstu lög Keiths Urban eru meðal annars Sombody Like You, You'll think Of Me og Blue Ain't Your Color. Tónlist Bíó og sjónvarp Tímamót Ástin og lífið Mest lesið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Lífið Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Menning „En áttu ekki dóttur?“ Lífið Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Lífið Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Lífið Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu Lífið Hneig niður í miðju lagi Tónlist Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar Lífið Taktu þátt í nýársáskoruninni Nýtt Upphaf – Sjáðu árangursmyndirnar Lífið samstarf Fleiri fréttir Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Sjá meira