Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. september 2025 13:52 Kristrún Frostadóttir kom eins og storsmveipur inn í íslensk stjórnmál árið 2021. Vísir/Anton Kristrún Frostadóttir er á lista tímaritsins Time yfir hundrað áhrifamestu rísandi stjörnur heims í dag. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fer fögrum orðum um Kristrúnu og segir hana alvarlegan, opinn og uppbyggjandi leiðtoga með hagfræðiheila. Frá 1999 hefur Time árlega tekið saman lista yfir hundrað áhrifamestu einstaklinga heims en síðustu sex ár hefur tímaritið einnig tekið saman „Time 100 Next“-lista yfir rísandi stjörnur. Þekktir einstaklingar, sem þekkja viðkomandi eða starfa í sama geira, skrifa síðan stutta lýsingu á hverri stjörnu. Listinn skiptist í fimm flokka: listamenn, undur, frumkvöðla, leiðtoga og talsmenn. Meðal listamanna eru leikarar á borð við Tramell Tillman, Johnathan Bailey og Monicu Barbaro, meðal undra eru Superman-leikarinn David Corenswet og tónlistarkonan Tate McRae og meðal frumkvöðla er fótboltamaðurinn Lamine Yamal. Karoline Leavitt, Erika Kirk og Ruben Gallego. Kristrún er í flokki leiðtoga ásamt nöfnum á borð við Karoline Leavitt, talskonu Hvíta hússins; Eriku Kirk, ekkju Charlie Kirk; Ruben Gallego, þingmanni Demókrata og Emmu Theofelus, upplýsinga- og samskiptaráðherra Namibíu. Hagfræðiheili sem gerir fjármálaráðherra taugaveiklaða Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, skrifar lýsingu á Kristrúnu þar sem hún hrósar henni óspart fyrir leiðtogahæfileika sína. „Með djarfar hugmyndir, auga fyrir pragmatískar lausnir og hagfræðiheila sem gerir jafnvel fjármálaráðherra taugaveiklaða - hvort sem hún er að skipuleggja umbætur á fiskveiðistjórnunarkerfinu (tilkomumikil setning í hvaða norræna tunugmáli sem er) eða sjálfbært samfélag með efnahagslegum vexti - er Kristrún Frostadóttir einbeitt og óvenjuleg viljug til að ögra gömlum gildum,“ skrifar Mette í lýsingunni. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur.Getty „Kristrún tók við embætti forsætisráðherra síðastliðinn desember til að færa Ísland fram á við, ekki bara stjórna því. Með reynslu frá Wall Street til Reykjavíkur, þá kom hún inn í stjórnmál með skýrt markmið: að blanda saman félagslegu réttlæti með efnahagslegu raunsæi. Að stjórna með metnaði, ekki ótta,“ skrifar hún jafnframt. „Gegnum samtöl mín við Kristrúnu hef ég kynnst henni sem alvarlegri, opinni og uppbyggilegri, jafnvel þegar við erum ekki sammála. En við erum vissulega sammála um þetta: Ísland verður að standa sterkt, meðal norrænna þjóða, í NATO og á norðurslóðum.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Bandaríkin Danmörk Mest lesið Ekki er allt gull sem glóir Gagnrýni „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Lífið Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Tíska og hönnun Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Lífið Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Lífið Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Lífið Play-liðar minnast góðu tímanna Lífið Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Menning Taktu þátt í nýársáskoruninni Nýtt Upphaf – Sjáðu árangursmyndirnar Lífið samstarf Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Lífið Fleiri fréttir Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Sjá meira