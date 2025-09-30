Aflraunamaðurinn Hafþór Júlíus Björnssson og knattspyrnumaðurinn Eyþór Wöhler heimsóttu Mr. Beast, stærstu Youtube-stjörnu heims, í íþróttahús hans í Norður-Karólínu. Þeir spiluðu saman körfubolta og Mr. Beast sló Hafþór utan undir.
Eyþór Wöhler, sem hefur einnig gert það gott sem tónlistarmaður, deildi mynd og þremur myndböndum af heimsókninni á Instagram í gær.
Á myndinni sem hann birti má sjá Hafþór Júlíus og Mr. Beast, sem heitir fullu nafni James Stephen Donaldson og er 28 ára gamall Youtube-ari með um 440 milljón fylgjendur á miðlinum.
Eyþór birti jafnframt myndband af aðstöðunni í íþróttahúsinu, sem heitir Beast Arena, sem er staðsett í Greenville í Norður-Karólínu en þar ólst Donaldson upp. Íþróttahúsið er hið glæsilegasta og inniheldur bæði körfuboltavöll í fullri stærð og fjölda líkamsræktartækja.
Þá sýndi hann frá Hafþóri og Youtube-aranum vinsæla spila saman körfubolta.
Myndbandið sem hefur sennilega vakið mesta athygli er hins vegar af Mr. Beast slá Hafþór utan undir. Hér fyrir neðan má lesa hvað fór þeim í millum fyrir kinnhestinn.
„Þú þarft að vekja mig, geturðu slegið mig?“ segir Hafþór í myndbandinu.
„Slegið þig hvar?“ spurði Mr. Beast þá.
„Utan undir.“
„Viltu að ég slái þig utan undir?“
„Já.“
„Ætlarðu ekki að drepa mig?“
„Nei.“
Og veitti Herra skepna þá Fjallinu kinnhest.
