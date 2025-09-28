Minnst þrír voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar eftir bílveltu í Ártúnsbrekkunni stuttu fyrir hádegi í dag. Bíllinn hafnaði á hvolfi utan í ljósastaur eftir bílaeltingarleik við lögregluna.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu staðfesta að þrír hafi verið fluttir til aðhlynningar eftir bílveltu á gatnamótum Miklubrautar og Reykjanesbrautar.
Ríkisútvarpið greinir svo frá því að lögregla hefði reynt að stöðva ökumann bílsins á Snorrabraut en að hann hafi svo gefið í og reynt að stinga lögregluna af. Bílnum hafi svo hvolft og hafnað utan í ljósastaur.
Fjórir sjúkrabílar og einn dælubíll slökkviliðsins voru sendir út en Ríkisútvarpið segir sex manns hafa verið um borð í bílnum sem hafi aðeins verið fimm sæta.
Aðgerðum er lokið á vettvangi að sögn lögreglunnar.
