Gerður sveitarstjóri Þingeyjarsveitar Jón Ísak Ragnarsson skrifar 26. september 2025 18:53 Gerður Sigtryggsdóttir, oddviti sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar, verður bæjarstjóri fram að næstu kosningum. Gerður Sigtryggsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Þingeyjarsveitar. Fyrrverandi sveitarstjóri, Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, hefur þegar lokið störfum og Gerður tekin við. Í stuttri tilkynningu á vef Þingeyjarsveitar segir að fráfarandi sveitarstjóra séu þökkuð góð störf í þágu sveitarfélagsins og henni óskað farsældar í lífi og starfi í framtíð. Gerður taki strax við starfinu og muni leiða starfsemi sveitarfélagsins til loka kjörtímabils. „Sveitarstjórn býður Gerði velkomna til starfa og hlakkar til samstarfsins á nýjum vettvangi." Þingeyjarsveit Sveitarstjórnarmál Vistaskipti