Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Lovísa Arnardóttir skrifar 26. september 2025 08:40 Víkingur Heiðar hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir píanóleik sinn. Vísir/Getty Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari hlaut í gær gullverðlaun Konunglega fílharmóníufélagsins í London. Víkingi var afhent medalían á athöfn í London í gær á opnunartónleikum Fílharmóníunnar en Víkingur er sérstakur gestalistamaður hljómsveitarinnar á 80 ára afmælisári hennar. Í tilkynningu segir að verðlaunin hafi fyrst verið afhent árið 1871 og sé aðeins veitt þeim tónlistarmönnum sem skari sérstaklega fram úr. Beethoven á verðlaununum til að fagna sambandinu á milli tónskáldsins og sveitarinnar sem spilaði níundu sinfóníu hans. Verðlaunahafar eru valdir af stjórn og nefnd sveitarinnar. Fyrri verðlaunahafar eru til dæmis Brahms, Elgar, Sibelius, Rachmaninov, Myra Hess, Stravinsky, Kathleen Ferrier, Britten, Shostakovich, Bernstein, and more recently Martha Argerich, Jessye Norman, John Williams, Mitsuko Uchida, Arvo Pärt, og Thomas Adès. Angela Dixon, formaður stjórnar PBS, lofaði Viking þegar hún afhenti honum verðlaunin í gær og sagði tónlist hann heilla þau. Í hans höndum væru skilaboð tónskálda í gegnum söguna flutt með skýrleika og hljómun. Mikill heiður Víkingur sagði það mikinn heiður að fá verðlaunin og sagðist ofurliði borinn að vera í hópi þeirra sem hlotið hafa verðlaunin. „Ég er þakklátur og snortinn yfir þessari einstöku viðurkenningu. Ég vil þakka tryggum og ástríðufullum áhorfendum mínum víðs vegar um Bretland, sem láta mér alltaf líða eins og ég sé heima þegar ég spila fyrir þau tónlist. Það eru bæði forréttindi og gleði að fá að flytja tónlist fyrir ykkur sem ég elska og trúi á," sagði Víkingur. Víkingur Heiðar er meðal þekktustu klassísku píanóleikurunum heims og hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir tónlist sína og flutning sinn á tónlist annarra. Í febrúar á þessu ári hlaut hann Grammy-verðlaun fyrir flutning sinn á Goldberg-tilbrigðum Johanns Sebastian Bach. Hann vann til verðlauna í flokki klassískra einleikshljóðfæraleikara. „Þetta er bara stórkostlegt. Óvænt og skemmtilegt og bara ótrúlegur heiður. Ég er smá orðlaus," sagði Víkingur við það tilefni. Bretland Víkingur Heiðar Tónlist Menning Íslendingar erlendis