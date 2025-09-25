Emmanuel Macron Frakklandsforseti segist hafa fengið staðfestingu á því hjá Donald Trump Bandaríkjaforseta að Bandaríkjastjórn sé ekki fylgjandi innlimun Vesturbakkans af hálfu stjórnvalda í Ísrael.
Macron sagði í samtali við France 24 í gær að hann teldi að Bandaríkjamenn hefðu dregið „rauða línu“ hvað þetta varðaði og þá ítrekaði hann þá afstöðu Sameinuðu arabísku furstadæmanna að innlimun Vesturbakkans í Ísrael myndi gera út um Abraham-sáttmálann frá 2020, um bætt samskipti Ísraels og Arabaríkjanna.
Sáttmálinn var undirritaður í fyrri stjórnartíð Trump.
Frakklandsforseti sagði Evrópu og Bandaríkin á „sömu blaðsíðu“ hvað varðaði fyrirhugaða uppbyggingu 3.400 nýrra heimila Ísraelsmanna á Vesturbakkanum.
Breskir embættismenn hafa hins vegar viðrað áhyggjur af því að Trump muni viðurkenna yfirráðarétt Ísraels á byggðum á Vesturbakkanum, sem svar við ákvörðun Breta, Frakka, Ástrala og fleiri að viðurkenna sjálfstæða Palestínu.
Þess hefur verið beðið með nokkurri eftirvæntingu að Trump skýri afstöðu sína en ef hann setur sig upp á móti innlimun Ísraels á hlutum Vesturbakkans eða á svæðinu í heild, setur það Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, í nokkuð erfiða stöðu.
Netanyahu, sem hefur gengið nokkuð lang til að halda ríkisstjórn sinni saman, er undir miklum þrýstingi frá samstarfsmönnum sínum um frekari „landvinninga“ á Vesturbakkanum. Þeir myndu hins vegar allt að því gera út um möguleikann á hinni svokölluðu „tveggja ríkja lausn“.