Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sindri Sverrisson skrifar 24. september 2025 13:41 Giovanni Leoni sleit krossband í hné í gær. Getty/Stu Forster Ungi ítalski miðvörðurinn Giovanni Leoni, sem kom til Liverpool í sumar, sleit krossband í hné í fyrsta leik sínum fyrir liðið, í 2-1 sigrinum gegn Southampton í enska deildabikarnum í fótbolta í gærkvöld. Fabrizio Romano greindi frá þessu í dag en það var strax ljóst í gær að meiðslin væru alvarleg. 🚨⚠️ Liverpool centre back Giovanni Leoni has torn his ACL and will be out for several months.After excellent debut in League Cup last night with also Arne Slot very happy, an unlucky injury for Leoni who will try to be back before the end of the season. pic.twitter.com/TWFvj5jKfY— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025 Leoni var í byrjunarliði Liverpool en varð að fara meiddur af velli þegar um tíu mínútur voru eftir og nú er ljóst að meiðslin eru svo alvarleg að mögulega spilar hann ekki meira á tímabilinu. Leoni, sem er aðeins 18 ára, kom til LIverpool fyrir 26 milljónir punda frá Parma í sumar. Meiðsli hans þýða að LIverpool er aðeins með þrjá miðverði til taks, eftir að það mistókst að landa Marc Guehi í lok félagaskiptagluggans. Leoni kom í sumar eftir að Jarrell Quansah fór til Leverkusen en nú eru aðeins Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté og Joe Gomez þeir miðverðir sem Arne Slot þarf að stóla á í sínum hópi, í þéttri leikjadagskrá.