Thomas Skinner er sennilega flestum Íslendingum ókunnugur en hann er ört vaxandi raunveruleika- og samfélagsmiðlastjarna í Bretlandi. Aukinni frægð fylgir aukin umfjöllun, nýverið tók Skinner tryllingskast út í blaðamann og skömmu síðar var framhjáhald hans afhjúpað.
Thomas Henry Skinner fæddist í Romford í Lundúnum 6. febrúar 1991 og fór á íþróttaskólastyrk í einkaskólann Brentwood School í Essex. Hann hefur unnið við ýmiss konar rekstur frá því hann var táningur og meðal annars rekið dýnufyrirtækin The Fluffy Pillow Company og Bosh Beds.
Þegar hann var tvítugur var Skinner dæmdur fyrir að selja stolinn varning að andvirði 40 þúsund punda og fyrir að vera með um tvö þúsund diazepam-töflur í fórum sínum. Skinner hefur ætíð haldið fram sakleysi sínu, hann hafi ekki verið meðvitaður um uppruna varningsins.
Skinner varð frægur þegar hann tók þátt í fimmtándu seríu af raunveruleikaþáttunum The Apprentice árið 2019. Hann entist í keppninni í níu vikur en naut gríðarlegra vinsælda hjá áhorfendum vegna sjarmerandi persónuleika síns og mikillar notkunar á slagorði sínu, „bosh“ sem þýðir bull, rugl eða þvættingur.
Ári síðar tók hann þátt í fimmtándu seríu af Celebrity MasterChef og í sjónvarpsþættinum 8 Out of 10 Cats. Síðan þá hefur hann skapaði sér nafn á samfélagsmiðlunum X, TikTok og Instagram með reglulegum myndböndum af vel úti látnum morgun- og kvöldverðum og upplífgandi einræðum.
Saturday BBQ around mine. We have had a good drink. It’s been a lovely afternoon. It’s hot. The wine is flowing and the the drinks are on tap. Love to you and your family. Bosh❤️ pic.twitter.com/q5A7xdq4QF— Thomas Skinner ⚒ (@iamtomskinner) June 21, 2025
En Skinner hefur líka látið stjórnmálin sig varða og vakið athygli fyrir umdeildar yfirlýsingar sínar. Hann gagnrýndi Sadiq Khan, borgarstjóra Lundúna, í fyrra vegna hnífaglæpa og sakaði Khan um að hafa eyðilagt borgina. Þá lýsti hann stuðningi við Donald Trump í forsetakosningunum í fyrra og taldi hann munu hafa góð áhrif á breskan efnahag.
Skinner flutti í síðasta mánuði ræðuna „The England I Love“ á ráðstefnunni Now and England og lýsti því þar yfir að hann væri að hugsa um að fara út í pólitík. Í kjölfarið bauðst honum að hitta JD Vance, varaforseta Bandaríkjanna, sem var þá í fríi á Englandi.
Skömmu eftir hittinginn með Vance var tilkynnt að Skinner myndi keppa í nýjust seríunni af dansþættinum Strictly Come Dancing á BBC One. Aðdragandinn að upphafi seríunnar hefur ekki gengið slysalaust fyrir sig.
Vandræðin hófust þriðjudaginn 9. september þegar haldinn var blaðamannafundur í Elstree-stúdíói BBC þar sem keppendur Strictly Come Dancing sátu fyrir svörum. Eftir að einn blaðamaður hafði spurt Skinner hvers vegna hann ákvað að taka þátt í keppninni þá greip Thomas í síma blaðamannsins og rauk út.
Degi síðar birti Skinner tilkynningu þar sem hann reyndi að útskýra mál sitt. Hann hafi séð „persónulega sögu“ úr fortíð sinni á símaskjánum sem hafi komið honum úr jafnvægi.
„Í einu viðtalinu setti blaðamaður símann sinn á borðið til að taka upp samtalið,“ sagði Skinner í tilkynningunni. „Ég sá skjáinn í svip og nokkur skilaboð á honum, ekki um Strictly heldur um persónulega sögu úr fortíð minni“.
Hann hafi gengið í gegnum erfiðleika í lífi sínu og lagt hart af sér til komast á betri stað. Skilaboðin hafi komið honum í svo opna skjöldu að hann varð að yfirgefa vettvang til að jafna sig.
„Ég biðst afsökunar á að hafa tekið síma einhvers annars og ég veit ekki einu sinni hvort blaðamaðurinn gerði sér grein fyrir því að skilaboðin væru sýnilega og ég vil ekki ýja að neinum illum ásetningi af hans hálfu,“ sagði Skinner.
View this post on Instagram A post shared by Thomas Skinner (@iamtomskinner)
Aðeins sex dögum eftir að hafa rokið út af blaðamannafundinum greindi Skinner frá því í viðtali við The Sun að hann hefði haldið framhjá eiginkonu sinni þremur árum fyrr, nokkrum vikum eftir brúðkaup sitt. Skinner lýsti því að hann hefði kynnst „aðlaðandi“ einhleypri móður sem hefði gefið honum „ókeypis fegrunarmeðferð“ eftir að þau kynntust á bar. Samband þeirra hefði aðeins enst í tvær vikur.
„Lífið mitt er ekki fullkomið... langt því frá. Ég hef gert mistök, valdið fólki vonbrigðum og gert hluti sem ég mun alltaf sjá eftir. Það versta var það sem ég gerði konu minni fyrir þremur og hálfu ári síðan... eitt heimskulegt augnablik sem ég mun burðast með að eilífu. Það var ekkert meira og ekkert minna þrátt fyrir það sem aðrir segja,“ skrifaði Skinner um framhjáhaldið í færslu á X.
„Ég sagði henni strax frá því. Hún hafði fullan rétt á því að fara frá mér þá en hún fyrir fyrirgaf mér.... og sú fyrirgefning breytti lífi mínu. Síðan þá höfum við byggt nýtt heimili, eignast tvö falleg börn til viðbótar og haldið áfram saman,“ skrifaði hann jafnframt.
Hins vegar sagðist hann hafa verið gerður að skotmarki. Hver einasti þáttur lífs hans hefði verið gerður að umfjöllunarefni fjölmiðla, fólkinu í kringum hann hefðu boðist miklar fjárhæðir í skiptum fyrir frásagnir af honum og það stæði til að brjóta hann og slaufa honum.
„Það er búið að hamra á mér á netinu og í fjölmiðlum og ég mun taka við meiru. Mér var sagt að þetta myndi gerast: fyrst ráðast þeir á persónu mína, síðan fjölskylduna og svo tekjurnar,“ skrifaði hann.
„Mest allt sem hefur verið sagt um mig er ekki satt. Ég er með þykkan skráp og áreitið og líflátshótanirnar trufla mig ekki. Sumar lygarnar láta mig meira að segja skella upp úr. En látið konuna mína og börnin í friði.“
Konan sem Skinner hélt við tjáði sig í kjölfarið og hafði aðra sögu að segja af framhjáhaldinu en hann. Þetta hefði ekki verið tveggja vikna samband heldur hefðu þau verið kærustupar og hist reglulega yfir þriggja mánaða tímabil.
„Við vorum upphaflega vinir en með smjaðri sínu og lygum fékk hann mig til að halda að við værum ástfangin og fullkomin hvort fyrir annað. Hann stóð fyrir framan spegilinn með mér og sagði: , Sjáðu til, við verðum herra og frú Skinner',“ sagði Amy-Lucy O'Rourke, sem rekur snyrtistofuna Amy Lucy's Clinic, við götublaðið The Sun.
„Þú segir það ekki við einhvern ef þú ert hamingjusamlega giftur. Ég varð ástfangin af honum en Thomas er ekkert nema lygari og svikari,“ sagði hún jafnframt.
Þau hefðu kynnst gegnum sameiginlega vini og hann hefði byrjað að senda henni skilaboð áður en hann giftist Sinead. Sambandið hefði farið upp á næsta stig þegar hún hóf að veita honum líkamsmótandi meðferð (e. body sculpting treatment).
Skinner hafi heillast af henni og byrjað að senda henni blóm og síðan boðið henni út að borða í fína kvöldverði. O'Rourke segir að Skinner hafi kynnt hana fyrir fólki sem kærusut sína og sagt við hana að hann væri búinn að binda enda á hjónabandið.
Tvöfalt líf Skinner hafi molnað þegar O'Rourke sá mynd af hjónunum saman í brúðkaupi. Hún hafi þá mætt heim til hans og brotið framrúðuna á bílnum hans. Fljótlega eftir það hafi hún skorið á öll tengsl við Skinner og hætt að hafa samband við hann.
Skinner hefur ekki tjáð sig um yfirlýsingar O'Rourke en næstu vikar verða erilsamar hjá viðskiptamanninum þar sem hann þarf að leggja sig allan fram í dansinum í Strictly Come Dancing.