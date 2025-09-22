Vikan sem leið var heldur betur viðburðarík hjá stjörnum landsins. Brúðkaup í Sitges og á Ítalíu, stórtónleikar í Laugardalshöll og Bakgarðshlaupið var meðal þess sem stóð mest upp úr. Þá fóru glæsilegustu fimmtugu konur landsins í vinkonuferð til Sitges í leit að senjóritukjólum á meðan Rúrik Gíslason fór í sitt árlega Októberfest-partý hjá ofurfyrirsætunni Heidi Klum í Þýskalandi.
Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson fagnaði ástinni í brúðkaupi í Prag.
Inga Tinna Sigurðardóttir forstjóri Dineout og Logi Geirsson, fyrrverandi landsliðsmaður í handknattleik, mættu í stíl í brúðkaup í Cascais í Portúgal.
Tónlistarmaðurinn Patrik Atlason og kærasta hans Friðþóra Sigurjónsdóttur, pílates-kennari, fögnuðu ástinni í brúðkaupi hjá frænda Patriks, Helga Frey Gíslasyni og listakonunni Ásu Karenu, dóttur athafnamannsins Jóns Ásgeirs, í ævintýralegu umhverfi á Ítalíu.
Nadía Atladóttir, knattspyrnukona, var glæsileg í gulum kjól í brúðkaupinu.
Hjónin Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, og Nadine Guðrún Yaghi fögnuðu ástinni í brúðkaupi vinkonu Nadine, Hildar Haarde, dóttur Geirs H. Haarde, og Baldurs Kára, á laugardaginn.
Fanney Ingvarsdóttir, stafrænn markaðssérfræðingur hjá Bioeffect, og Teitur Páll Reynisson, viðskiptastjóri hjá Landsbankanum voru einnig meðal gesta.
Andrea Róberts, Selma Björnsdóttir, Björk Eiðsdóttir og fleiri fóru í æskuvinkonuferð til Sitges í tilefni af fimmtíu ára afmæli þeirra í ár.
Rúrik Gíslason fór ásamt vini sínum Þorvarði Kristjánssyni í oktober-fest partý hjá ofurfyrirsætunni Heidi Klum í Þýskalandi. Rúrik hefur verið fastagestur í þessu sögulega teiti undanfarin ár.
Mikið var um tónleika um helgina og má þar nefna að Birnir hélt risa tónleika í Laugardalshöll þar sem helstu stórstórstjörnur landsins komu fram. Herra Hnetusmjör, GDRN, Birgir Hákon, Bríet, Jóhann Kristófer og Sturla Atlas voru þar í góðum fíling svo einhverjir séu nefndir.
Birgitta Líf Björnsdóttir og vinkonur hennar í LXS létu sig ekki vanta á tónleikana en þær kölluðu tónleika LXS tónleikana því eitt vinsælasta lag Birnis heitir einmitt LXS.
Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson hélt tónleika í Bæjarbíói í Hafnarfirði.
Hlaupadrottningin Mari Jaersk tók ekki þátt í Bakgarðshlaupinu í ár heldur tók hún þátt í utanvega hlaupinu Julian Alps Trail Run og naut sín í botn.
Ofurskvísan Móeiður Lárusdóttir sólaði sig á ströndinni í Grikklandi.
Helgi Ómarsson og Pétur Björgvin Sveinsson eru fengu íbúðina afhenta og eru fluttir í Kópavog.
Fallegt haustveður, tónleikar, brúðkaup og ljúfar samsverustundir einkenndu liðna viku hjá stjörnum landsins. Auk þess lögðu margir land undir fót og sleiktu sólina á erlendum slóðum.
Liðin vika var umvafin fallegum brúðkaupum, stórafmælum og öðrum herlegheitum hjá stjörnum landsins. Íslendingar eru alltaf á faraldsfæti og nú þegar haustið er farið að láta á sér kræla hafa fjölmargir flogið suður á bóginn í leit að hlýrra loftslagi til að lengja sumarið örlítið.
Þrátt fyrir að haustið sé rétt handan við hornið hefur veðrið leikið við landsmenn. September er genginn í garð og helgin með allra besta móti þar sem ástin var á alls oddi í brúðkaupum víðs vegar um landið. Fjölmargir flugu á vit ævintýranna á erlendri grundu – ýmist til slökunar á hvítum ströndum, í menningarferð eða til að hvetja íslenska landsliðið í körfubolta á Eurobasket í Póllandi.