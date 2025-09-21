Tveir voru fluttir með sjúkrabíl á Landspítalann eftir umferðarslys á fjórða tímanum við á gatnamótum Hvalfjarðarvegar og Þjóðvegar 1 við Hvalfjarðargöng í dag.
Þetta staðfestir Grétar Stefánsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Flutningabíll og fólksbíll skullu saman á fjórða tímanum og var lokað fyrir umferð um göngin á meðan vinna stóð yfir á vettvangi.
Ekki liggur fyrir hvort um alvarlega áverka sé að ræða hjá þeim sem fluttir voru á slysadeild.
Að sögn Grétars eru miklar skemmdir á fólksbílnum, en í bókun lögreglunnar komi ekki fram hversu margir hafi verið í bílnum.
Fréttin hefur verið uppfærð.