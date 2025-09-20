Sniðgangan 2025 verður gengin í dag á bæði höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Sniðgangan fer fram í annað sinn en tilgangur hennar er að vekja athygli á sniðgönguhreyfingunni og til að sýna samstöðu með Palestínu. Skipuleggjandi segir þetta friðsæla leið til að sýna samstöðu og taka afstöðu gegn Ísrael.
Viðburðirnir eru samstarf sniðgönguhreyfingarinnar BDS Ísland, Félagsins Ísland-Palestína, almannaheillafélagsins Vonarbrúar og Dýrsins - félags um réttinn til að mótmæla. Gengið er af stað rétt eftir klukkan 14 í dag á báðum stöðum.
Í tilkynningu um gönguna segir að sniðgönguhreyfingin á Íslandi fari vaxandi dag frá degi. Facebook-hópurinn Sniðganga fyrir Palestínu telji nú 9400 manns. Sniðgönguhreyfingin á Íslandi – BDS Ísland leggur sérstaka áherslu á sniðgöngu á ávöxtum og grænmeti frá Ísrael, sem og sex vörumerkjum/fyrirtækjum. Það er Rapyd, Sodastream, HP – Hewlett Packard, Coca Cola, Moroccan oil og Teva. Nánar er fjallað um ástæður sniðgöngu gagnvart hverju fyrirtæki hér í aðsendri grein á Vísi.
Hreyfingin krefst þess einnig að ríkistjórn Íslands sniðgangi Ísrael á öllum sviðum viðskipta, menningu og íþrótta vegna þjóðarmorðs þeirra gegn Palestínumönnum.
Daníel Þór Bjarnason, einn skipuleggjenda göngunnar, segir að með göngunni sé verið að leggja áherslu á sniðgöngu sem leið til að mótmæla friðsamlega.
„Þetta er ákveðin leið til að hreyfa okkur líka og fá fleiri með í lið,“ segir Daníel en mikil blíða er á höfuðborgarsvæðinu og fínt gönguveður. Hann segist vonast til þess að í heild taki um 200 manns í það minnsta þátt á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.
„Fólk getur slegist í hópinn hvar sem er í göngunni en á höfuðborgarsvæðinu tökum við smá pásu í Kópavogi klukkan 16 og þá getur fólk slegist með í hópinn. Eftir það göngum við að Klambratúni þar sem það verður hægt að hlusta á ræður,“ segir Daníel.
Daníel segir sniðgöngu krefjast þess að fólk sé vakandi fyrir því við hverja það verslar og hvaðan vörurnar koma.
„Það krefst þess að maður kynni sér vörurnar sem um ræðir og það fylgir þessu smá vinna þegar maður er að byrja. En maður verður bara að vera vakandi við hverja maður verslar og sýna afstöðu með því að velja með verkinu,“ segir hann og að hægt sé að kynna sér nánar málstaðinn á vef sniðgönguhreyfingarinnar.
„Fyrir þau sem eru komin með nóg og vilja friðsæla leið til að mótmæla þá mæli ég með að kynna sér þessa leið. Það vilja ekki allir fara út á torg til að hrópa. Fyrir þau er þetta hljóðlegri aðgerð sem krefst ekki mikilla láta.“
Þá segir hann fólk einnig geta notað app sem heitir No thanks. Hægt sé að skanna inn vörur og appið segi hvort varan sé að einhverju leyti tengd Ísrael eða framleiðslu á hernumdum svæðum í Palestínu.
„Við vitum að efnahagur stýrir miklu og við erum öll neytendur sama hvað við heitum eða hvaðan við komum. Við erum öll að neyta þjónustu og vöru daglega og það er mjög sterk leið ef maður vill koma skoðunum sínum á framfæri að hætta að versla við ákveðin fyrirtæki eða aðila. Það er afstaða sem margir taka og við lítum á þessa samverustund í dag sem tækifæri til að lyfta upp þessari friðsælu leið til að mótmæla, og hreyfum okkur í leiðinni og njótum dagsins.“
Á höfuðborgarsvæðinu verður safnast saman í Hellisgerði í Hafnarfirði og á Akureyri hjá útilistaverkinu Íslandsklukkunni hjá Háskólanum á Akureyri. Sniðgangan á laugardaginn er löng, um tíu kílómetrar á höfuðborgarsvæðinu og um þrír kílómetrar á Akureyri, til að undirstrika að sniðganga er langtímaverkefni.
Þau sem ekki geta gengið alla leið en hafa hug á að taka þátt geta gengið til liðs við göngufólk hvenær sem er á leiðinni en einnig er hægt að mæta á lokaatriði gangnanna sem verður klukkan 17 á Klambratúni í Reykjavík og klukkan 15:15 á Ráðhústorginu á Akureyri. Þar verða flutt erindi og einhver tónlistaratriði.
