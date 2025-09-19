Drógu vélarvana togara í land Jón Ísak Ragnarsson skrifar 19. september 2025 23:16 Björg dregur Runólf í land. Landsbjörg Björgunarskipið Björg á Rifi á Snæfellsnesi var kallað út í morgun vegna togara sem staddur var rétt norður af Snæfellsnesi en hafði misst vélarafl. Fór svo að togarinn var dreginn til hafnar í Grundarfirði og voru skipin komin þangað um þrjúleitið síðdegis. Um korter í níu í morgun barst vaktstöð siglinga beiðni frá togaranum Runólfi, sem hafði misst vélarafl. Björgunarskipið Björg lagði úr höfn tíu mínútur yfir níu í morgun og var komin að Runólfu klukkan tíu. „Þó nokkur stærðarmunur er á þessum tveimur skipum, Björg er rétt um 15 metrar á lengd á meðan Runólfur er nánast tvöfalt lengri og talsvert þyngri. Ferð þeirra Bjargar og Runólfs gekk því rólega austur Breiðafjörð, á móti straum og NA átt en stefnan hafði verið sett á Grundarfjörð, heimahöfn Runólfs,“ segir í tilkynningu Landsbjargar. Runólfur kom til hafnar í Grundarfirði síðdegis í dag.Landsbjörg „Þó hægt gengi fyrst um sinn, gekk ferðin áfallalaust fyrir sig og um tuttugu mínútur yfir þrjú í eftirmiðdaginn voru skipin komin til hafnar á Grundarfirði. Þegar til hafnar kom tók við að koma Runólfi að bryggju, og að því loknu hélt Björg heim á Rif, þar sem hún er nú tilbúin í útkall.“ „Þetta var annað útkallið á Björg og áhöfn hennar á jafnmörgum dögum en í gærdag fór Björg í annað álíka verkefni, þegar lítill fiskibátur missti vélarafl þegar öxull brotnaði. Sá bátur var dreginn til hafnar á Rifi.“ Talsverður stærðarmunur er á skipunum en Runólfur er næstum tvöfalt lengri.Landsbjörg Björgunarsveitir Grundarfjörður Snæfellsbær Mest lesið Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Erlent Rannsaka hvort maðurinn hafi haft samræði við ungan drenginn Innlent Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Innlent Íslendingur grunaður um morð í Svíþjóð Erlent Karlmaður á fertugsaldri fannst látinn í Hafnarfirði Innlent Bandaríkin beittu neitunarvaldinu gegn kröfu um vopnahlé Erlent „Það er erfitt að setja sig í hermannagalla í litlu sveitarfélagi” Innlent Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Innlent „Hver ætlar að fylgjast með því að hann komi ekki til baka?“ Innlent Rússneskum herþotum flogið inn í lofthelgi Eistlands Erlent Fleiri fréttir Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu Ísland rampar upp Úkraínu Drógu vélarvana togara í land „Það er mikil reiði í Grafarvoginum út af þessu“ Fékk ekkert símtal frá gömlu vinnufélögunum Leiðinlegt að óprúttnir aðilar skemmi fyrir heyrnarlausum Gervigreindarvélmenni mætt til starfa til að flokka rusl Segir lítið til í orðum ráðherra Gengur laus grunaður um barnaníð og meintar rangfærslur ráðherra Alvarlega slasaður eftir vélsleðaslys á Langjökli Stefán Einar greiðir fyrir umdeilda boli Breytingar á framhaldsskólastigi: „Við erum að reyna átta okkur á þessu“ Rannsaka hvort maðurinn hafi haft samræði við ungan drenginn Karlmaður á fertugsaldri fannst látinn í Hafnarfirði Lýsa yfir fullum stuðningi við stjórnendur Sólheima Vill að „guð“ taki á þeim sem vilja ekki fækka sveitarstjórnarmönnum Býður Sólveigu á fundinn og kannast ekkert við Virðingu Töldu ekki skilyrði fyrir varðhaldi yfir grunuðum barnaníðingi Kjarasamningur í höfn og atkvæðagreiðslu um verkfall aflýst Fara yfir gögnin en úttekt Viðskiptaráðs sé „skoðun hagsmunaaðila“ Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Hvetja ráðherra til að mæta ekki á fund veitingamanna Bátar sviptir haffærisskírteini og Kourani sækir um náðun Lögreglan leitar manns Á annað hundrað báta óhaffærir vegna ófullnægjandi skoðunar Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Efnisneysla á Íslandi dregst saman en nemur yfir sextán tonnum á mann Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Fór inn á heimili, klæddi sig úr fötunum og sofnaði í stól Sjá meira