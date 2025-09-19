Erlendur ferðamaður slasaðist alvarlega í vélsleðaslysi á Langjökli um miðjan dag. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út um korter í þrjú vegna slyssins og flutti manninn á bráðamóttökuna á Landspítalanum í Fossvogi.
Maðurinn var í skipulagðri ferð á vegum ferðaþjónustufyrirtækis, að sögn Gísla Vals Arnarsonar, starfandi aðgerðarstjóra Landhelgisgæslunnar.
Áverkar mannsins munu hafa verið alvarlegir, en ekki er vitað nánar um líðan hans. Aðstæður á vettvangi voru ágætar, kalt, ögn hvasst, en bjart og gat þyrlan því lent á jöklinum.