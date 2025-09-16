„Án djóks besta kvöld lífs míns“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 16. september 2025 12:33 Gugga í gúmmíbát skemmti sér vel á Drake tónleikum í Berlín en Drake greip brjóstahaldara frá henni. SAMSETT Það vakti gríðarlega athygli þegar samfélagsmiðlastjarnan Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, skellti sér á Drake tónleika í Berlín um helgina með góðum vinum. Kanadíski rapparinn heimsfrægi greip brjóstahaldara frá henni og endurbirti myndband frá henni á samfélagsmiðlinum Instagram. Blaðamaður ræddi við Guggu um tónleikana. Gugga átti epíska gelluhelgi í Berlín og var full tilhlökkunar að skella sér á tónleikana. „Ég er mjög mikill aðdáandi Drake og hef verið það mjög lengi. Ég var þarna úti með Lönu vinkonu minni sem er eigandi Kenzen, kærastanum hennar og nokkrum fleiri vinum.“ Kvöldið stóðst allar væntingar Guggu og meira til. „Þetta var án djóks besta kvöld lífs míns og það var ógeðslega gaman. Við vorum í VIP sætum sem voru mjög nálægt sviðinu,“ segir Gugga og því var auðvelt að kasta brjóstahaldara á sviðið. „Við fórum í Primark daginn áður og keyptum stærsta brjóstahaldara sem við sáum, því við vorum búnar að sjá myndbönd af tónleikagestum gera svipað á tónleikunum hjá Drake. Okkur fannst það bara fyndið,“ segir Gugga kímin og bætir við að gestir í kring hafi haft mjög gaman að þessu. Þetta var sannarlega ógleymanlegt kvöld hjá þessari ofurskvísu. Gugga var viðmælandi í Einkalífinu í fyrra hér á Vísi en viðtalið við hana má sjá hér: Tónlist Íslendingar erlendis Mest lesið Skortur á viðtengingarhætti hjá Laufeyju sé hluti af stærri þróun Menning „Hann varð fyrir gríðarlega miklum árásum úr samfélaginu“ Lífið Kórtónleikar: Heilög naumhyggja eða heilalaust suð Gagnrýni Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Lífið Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Lífið Fögur hæð í frönskum stíl Lífið Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Lífið Robert Redford er látinn Lífið Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Bíó og sjónvarp Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu Lífið Fleiri fréttir „Án djóks besta kvöld lífs míns“ Robert Redford er látinn Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Fögur hæð í frönskum stíl „Hann varð fyrir gríðarlega miklum árásum úr samfélaginu“ Mægðurnar Vanda Sig og Dísa sögðu fokk við ofbeldi Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu „Komst ekki á Emmy-hátíðina en komst á bráðamóttökuna“ Staða inn á fótboltavelli sem heitir það sama og bleyjutegund Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Ein sú fegursta komin á fast Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Kettir með engar rófur til sýnis Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Krakkatían: Vestfirðir, sundkappi og söngleikur Skyrið okkar ekki lengur ostur heldur jógúrt Snýr aftur sem ritstjóri eftir tvo áratugi Fréttatía vikunnar: Þingsetning, landsleikur og klamydía Nýr forseti ÍSÍ kallar eftir sameiginlegu átaki í lýðheilsu Ásdís Rán og Herbert Guðmunds glæsileg á frumsýningu Sveppi kominn í Púðursykur: „Vettvangur sem ég hef ekki farið inn á áður“ Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Sjá meira