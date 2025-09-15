Rof á heitavatnslögn olli því að leki varð úr lögninni með þeim afleiðingum að mikla gufu lagði yfir Bústaðaveg.
Loka þurfti fyrir heitt vatn á svæðinu meðan aðstæður voru kannaðar. Nú er unnið að viðgerð og er enn heitavatnslaust á nokkrum stöðum í Hlíðunum. Í uppfærslu á vef Veitna á sjöunda tímanum segir að búið sé að finna upptök lekans.
Rún Ingvarsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir í samtali við fréttastofu að enn sé unnið að viðgerð og reiknað sé með að heitu vatni verði aftur komið á að fullu síðar í kvöld.
„Það er ekki algengt að svona lekar verði, sem betur fer. Þá eru fyrst og fremst aðstæður tryggðar og lekinn stöðvaður. Svo fer fram frekari greining í framhaldinu,“ segir Rún í samtali við fréttastofu. Hún segir viðgerð hafa gengið vel.