Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs Akureyrar.
Bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir fundi með háskólaráðherra og rektor Háskólans á Akureyri til að óska eftir því að sameinaður háskóli Bifrastar og Akureyrar verði kenndur við Akureyri. Nafnið sé ekki aðeins tilfinningamál heldur hagsmunamál fyrir sveitarfélagið að mati formanns bæjarstjórnar. Hann stingur upp á því að skólinn verði kenndur bæði við Akureyri og Bifröst.

Fulltrúar stúdenta úr Háskólanum á Akureyri lýstu miklum áhyggjum vegna áforma um sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst á fundi bæjarráðs Akureyrar á fimmtudag. Í fundargerð kemur fram að ef sameinaður háskóli fái nýtt nafn sé litið svo á að verið sé að leggja niður HA sem sjálfstæða menntastofnun. Bæjarráð hefur óskað eftir fundi með háskólaráðherra og rektor HA vegna þessa.

„Gríðarlega mikilvægt“ að halda í nafnið

Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs Akureyrar, segir að fundað verði með rektor eftir rúmar tvær vikur. Hann kveðst vongóður um jákvæða niðurstöðu.

„Engar kröfur frá okkur. Við vorum eiginlega bara að minna á að við teljum mikilvægi þess að halda í nafnið gríðarlega mikilvægt. Þó svo að þetta myndi heita Háskólinn á Akureyri og á Bifröst er það allt í góðu. Bara svo lengi sem þetta er ekki alveg nýtt nafn. Þetta er kennileiti þessi háskóli og gríðarlega mikilvægur.“

Fyrir einu og hálfu ári samþykktu háskólarnir að hefja samningaviðræður með það fyrir stafni að starfsemi sameinaðs skóla verði að mestu leyti á Akureyri. Heimir ítrekar mikilvægi þess að störf haldist innan bæjarfélagsins.

Þetta er kannski ykkar leið til að fá sæti við borðið eða fá meira samráð í þessum sameiningaviðræðum?

„Já. Okkur finnst þetta bara rosalega mikilvægt fyrir samfélagið og háskólinn búinn að hjálpa Akureyri sem bæjarfélag upp á alls konar þjónustu og fleira. Þetta er einn af lykilþáttum í uppbyggingu, til að vera svona svæðishöfuðborg að hafa góðan háskóla.“

Háskólinn sé gríðarlegt stolt bæjarfélagsins

Nafnið sé ekki aðeins tilfinningamál.

„Bara upp á það að fólk viti að það sé háskóli hérna. Erlendis og svona. Maður heyrir það á kynningum og þegar það koma hingað vinabæir og fleira. Það er gríðarlegt stolt þegar það er verið að nefna Háskólann á Akureyri.“

Ef það myndi koma upp úr krafsinu að það sé með öllu ómögulegt að kenna nýjan sameinaðan háskóla við Akureyri. Mynduð þið þá vilja að það yrði fallið frá þessari sameiningu?

„Það er nú bara eitthvað sem við myndum taka upp ef það myndi gerast. Það er ekkert hægt að segja það hér. Eins og ég segi þá munum við fara yfir kosti og galla og öll rök núna á næstu vikum og erum byrjuð á því. Ég held að með góðu samstarfi munum við finna góða lausn á þessu. “

