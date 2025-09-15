Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Tómas Arnar Þorláksson skrifar 15. september 2025 13:11 Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs Akureyrar. aðsend Bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir fundi með háskólaráðherra og rektor Háskólans á Akureyri til að óska eftir því að sameinaður háskóli Bifrastar og Akureyrar verði kenndur við Akureyri. Nafnið sé ekki aðeins tilfinningamál heldur hagsmunamál fyrir sveitarfélagið að mati formanns bæjarstjórnar. Hann stingur upp á því að skólinn verði kenndur bæði við Akureyri og Bifröst. Fulltrúar stúdenta úr Háskólanum á Akureyri lýstu miklum áhyggjum vegna áforma um sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst á fundi bæjarráðs Akureyrar á fimmtudag. Í fundargerð kemur fram að ef sameinaður háskóli fái nýtt nafn sé litið svo á að verið sé að leggja niður HA sem sjálfstæða menntastofnun. Bæjarráð hefur óskað eftir fundi með háskólaráðherra og rektor HA vegna þessa. „Gríðarlega mikilvægt“ að halda í nafnið Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs Akureyrar, segir að fundað verði með rektor eftir rúmar tvær vikur. Hann kveðst vongóður um jákvæða niðurstöðu. „Engar kröfur frá okkur. Við vorum eiginlega bara að minna á að við teljum mikilvægi þess að halda í nafnið gríðarlega mikilvægt. Þó svo að þetta myndi heita Háskólinn á Akureyri og á Bifröst er það allt í góðu. Bara svo lengi sem þetta er ekki alveg nýtt nafn. Þetta er kennileiti þessi háskóli og gríðarlega mikilvægur.“ Fyrir einu og hálfu ári samþykktu háskólarnir að hefja samningaviðræður með það fyrir stafni að starfsemi sameinaðs skóla verði að mestu leyti á Akureyri. Heimir ítrekar mikilvægi þess að störf haldist innan bæjarfélagsins. Þetta er kannski ykkar leið til að fá sæti við borðið eða fá meira samráð í þessum sameiningaviðræðum? „Já. Okkur finnst þetta bara rosalega mikilvægt fyrir samfélagið og háskólinn búinn að hjálpa Akureyri sem bæjarfélag upp á alls konar þjónustu og fleira. Þetta er einn af lykilþáttum í uppbyggingu, til að vera svona svæðishöfuðborg að hafa góðan háskóla.“ Háskólinn sé gríðarlegt stolt bæjarfélagsins Nafnið sé ekki aðeins tilfinningamál. „Bara upp á það að fólk viti að það sé háskóli hérna. Erlendis og svona. Maður heyrir það á kynningum og þegar það koma hingað vinabæir og fleira. Það er gríðarlegt stolt þegar það er verið að nefna Háskólann á Akureyri.“ Ef það myndi koma upp úr krafsinu að það sé með öllu ómögulegt að kenna nýjan sameinaðan háskóla við Akureyri. Mynduð þið þá vilja að það yrði fallið frá þessari sameiningu? „Það er nú bara eitthvað sem við myndum taka upp ef það myndi gerast. Það er ekkert hægt að segja það hér. Eins og ég segi þá munum við fara yfir kosti og galla og öll rök núna á næstu vikum og erum byrjuð á því. Ég held að með góðu samstarfi munum við finna góða lausn á þessu. “ Háskólar Akureyri Skóla- og menntamál Borgarbyggð Mest lesið Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Erlent Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Innlent Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Erlent Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Innlent Þórdís Lóa ætlar ekki fram Innlent Fordæma ummæli Musk á mótmælum gegn útlendingum Erlent Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Innlent Tinder-svindlarinn handtekinn í Georgíu Erlent Brueckner neitar að ræða við bresk lögregluyfirvöld Erlent Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Innlent Fleiri fréttir Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Baráttunni lauk með íslenskum ríkisborgararétti Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Komið gott af borgarmálum og meirihlutaslit hafi engin áhrif Töldu nauðsynlegt að taka fast á Hells Angels og Kourani fær endurkomubann Ætlar sér formennsku hjá ungum Sjálfstæðismönnum Úr inniskónum og yfir í hringiðu heimsmálanna Þórdís Lóa ætlar ekki fram Ölvaðir og í annarlegu ástandi Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Vill drónavarnir á Íslandi Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Sundlauginni í Reykholti í Bláskógabyggð lokað í eitt ár Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Farið yfir Vítisenglamálið og drónavarnir á Íslandi Neysluvatnið óhreint eftir að aurskriða féll Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Útgjöld vegna útlendingamála lækka um þriðjung Halla mun funda með Xi Jinping 40 ára afmæli Þorlákskirkju fagnað í Þorlákshöfn Vítisenglar lausir úr haldi og týndir ferðamenn Mikilvægt að sýna Grænlendingum stuðning Sjá meira