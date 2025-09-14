Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. september 2025 23:48 Um er að ræða farm frá svissneska olíubirgjanum Vitol sem sér Icelandair meðal annarra fyrir flugvélaeldsneyti. Isavia Farmur af flugvélaeldsneyti sem barst Icelandair nýlega uppfylldi ekki tilskylda gæðastaðla þegar það var prófað. Heimildir Morgunblaðsins herma þetta en samkvæmt umfjöllun þess er um að ræða farm frá olíubirgjanum Vitol sem sér Icelandair og öðrum íslenskum fyrirtækjum fyrir eldsneyti. Olís kaupir einnig eldsneyti af Vitol. Samkvæmt umfjöllun Morgunblaðsins hafa olíufélög ekki milligöngu um sölu eldsneytis til Icelandair. Ingunn Svala Leifsdóttir, forstjóri Olís, staðfesti að hún hafi frétt af málinu en sagðist ekki þekkja málavexti að öðru leyti. Haft er eftir Ingunni að birgðastaðan hjá Olís sé góð hvað flugvélaeldsneyti varðar og að Olís muni „að sjálfsögðu leggjast á eitt með að aðstoða aðra aðila á Keflavíkurflugvelli ef þeir eru í vandræðum.“ Upplýsingar um málið hafi ekki fengist frá Isavia né Icelandair. Fréttir af flugi Icelandair Bensín og olía Mest lesið Trans kærasta Robinsons hafi verið „skelfingu lostin“ Erlent Þrír handteknir á samkvæmi Vítisengla Innlent „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Innlent Lögreglumenn með brotnar tennur og harðorður Elon Musk Erlent Jóhannes Valgeir er látinn Innlent Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Innlent „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Erlent Umfangsmikil lögregluaðgerð í Hamraborg Innlent Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Erlent Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Erlent Fleiri fréttir Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Vill drónavarnir á Íslandi Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Sundlauginni í Reykholti í Bláskógabyggð lokað í eitt ár Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Farið yfir Vítisenglamálið og drónavarnir á Íslandi Neysluvatnið óhreint eftir að aurskriða féll Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Útgjöld vegna útlendingamála lækka um þriðjung Halla mun funda með Xi Jinping 40 ára afmæli Þorlákskirkju fagnað í Þorlákshöfn Vítisenglar lausir úr haldi og týndir ferðamenn Mikilvægt að sýna Grænlendingum stuðning Allir þrír lausir úr haldi Forseti Íslands ræðir fyrsta árið í embætti Í fangaklefa grunaðir um ólöglega dvöl Þrír handteknir á samkvæmi Vítisengla Umfangsmikil lögregluaðgerð í Hamraborg Breiðhyltingar bíði í hálftíma eftir lögreglu: „Verður þetta þá ekki bara búið?“ Mikillar vanþekkingar gæti á þjónustu við trans börn Sungið og sungið í Tungnaréttum Jóhannes Valgeir er látinn ÁTVR græði á misnotkun kerfisins sem bitni á úrvali Jóhannes Óli er nýr forseti Ungs jafnaðarfólks ÁTVR stórgræði á misnotuðu kerfi og lögreglustöð í Breiðholti Sjá meira