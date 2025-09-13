Innlent

Jóhannes Óli er nýr for­seti Ungs jafnaðarfólks

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Nýkjörin framkvæmdastjórn Ungs jafnaðarfólks. Frá vinstri: Elmar Gísli Gíslason, París Anna Bergmann, Jóhannes Óli Sveinsson forseti, Brynjar Bragi Einarsson framhaldsskólafulltrúi og Egill Örnuson Hermannsson. Skúla Hólm Hauksson vantar á myndina.
Nýkjörin framkvæmdastjórn Ungs jafnaðarfólks. Frá vinstri: Elmar Gísli Gíslason, París Anna Bergmann, Jóhannes Óli Sveinsson forseti, Brynjar Bragi Einarsson framhaldsskólafulltrúi og Egill Örnuson Hermannsson. Skúla Hólm Hauksson vantar á myndina.

Jóhannes Óli Sveinsson, 22 ára hagfræðinemi, varð sjálfkjörinn forseti á landsþingi Ungs jafnaðarfólks sem fór fram í dag á Center Hotels Miðgarði. Í formannsslag stefndi en sitjandi forseti dró framboð sitt til baka á elleftu stundu.

Í ræðu sinni sagðist Jóhannes Óli vilja fjöldaframleiða sjálfsörugga einstaklinga.

„Um allt land er ungt fólk sem á mikið undir að Samfylkingin verði áfram ráðandi afl í ríkisstjórn. Í því verkefni skiptir uppbygging UJ lykilmáli, ábyrgðin er mikil, og hvert og eitt ykkar spilar þar hlutverk. Við verðum að leggja áherslu á að fylkja ungu fólki um stefnu Samfylkingarinnar og fjöldaframleiða sjálfsörugga einstaklinga sem eru tilbúnir til að taka að sér leiðtogahlutverk í stjórnmálum,“ sagði hann meðal annars.

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra sátu fyrir svörum.UJ

Landsþingið samþykkti einnig stjórnmálaályktun. Með henni gerðu félagar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur kröfu um að setja þrjú mál á oddinn á komandi þingvetri: vexti og verðbólgu, húsnæðismál og geðheilbrigðismál.

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra sátu fyrir svörum í ráðherragrilli og hélt Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar hátíðarræðu þingsins.

Félagið Ísland-Palestína hlaut félagshyggjuverðlaun Ungs jafnaðarfólks og Hjálmtýr Heiðdal formaður veitti þeim viðtöku.UJ

Nýkjörinn forseti veitti félagshyggjuverðlaun Ungs jafnaðarfólks félaginu Ísland-Palestína og veitti Hjálmtýr Heiðdal, formaður félagsins, þeim viðtöku.

Í framkvæmdastjórn Ungs jafnaðarfólks sitja:  Brynjar Bragi Einarsson framhaldsskólafulltrúi, Egill Örnuson Hermannsson, Elmar Gísli Gíslason Jóhannes Óli Sveinsson forseti, Lilja Hrönn Önnudóttir Hrannarsdóttir, París Anna Bergmann, Skúli Hólm Hauksson og Soffía Svanhvít Árnadóttir.

Samfylkingin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið