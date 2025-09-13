Jóhannes Óli er nýr forseti Ungs jafnaðarfólks Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. september 2025 18:53 Nýkjörin framkvæmdastjórn Ungs jafnaðarfólks. Frá vinstri: Elmar Gísli Gíslason, París Anna Bergmann, Jóhannes Óli Sveinsson forseti, Brynjar Bragi Einarsson framhaldsskólafulltrúi og Egill Örnuson Hermannsson. Skúla Hólm Hauksson vantar á myndina. Jóhannes Óli Sveinsson, 22 ára hagfræðinemi, varð sjálfkjörinn forseti á landsþingi Ungs jafnaðarfólks sem fór fram í dag á Center Hotels Miðgarði. Í formannsslag stefndi en sitjandi forseti dró framboð sitt til baka á elleftu stundu. Í ræðu sinni sagðist Jóhannes Óli vilja fjöldaframleiða sjálfsörugga einstaklinga. „Um allt land er ungt fólk sem á mikið undir að Samfylkingin verði áfram ráðandi afl í ríkisstjórn. Í því verkefni skiptir uppbygging UJ lykilmáli, ábyrgðin er mikil, og hvert og eitt ykkar spilar þar hlutverk. Við verðum að leggja áherslu á að fylkja ungu fólki um stefnu Samfylkingarinnar og fjöldaframleiða sjálfsörugga einstaklinga sem eru tilbúnir til að taka að sér leiðtogahlutverk í stjórnmálum,“ sagði hann meðal annars. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra sátu fyrir svörum.UJ Landsþingið samþykkti einnig stjórnmálaályktun. Með henni gerðu félagar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur kröfu um að setja þrjú mál á oddinn á komandi þingvetri: vexti og verðbólgu, húsnæðismál og geðheilbrigðismál. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra sátu fyrir svörum í ráðherragrilli og hélt Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar hátíðarræðu þingsins. Félagið Ísland-Palestína hlaut félagshyggjuverðlaun Ungs jafnaðarfólks og Hjálmtýr Heiðdal formaður veitti þeim viðtöku.UJ Nýkjörinn forseti veitti félagshyggjuverðlaun Ungs jafnaðarfólks félaginu Ísland-Palestína og veitti Hjálmtýr Heiðdal, formaður félagsins, þeim viðtöku. Í framkvæmdastjórn Ungs jafnaðarfólks sitja: Brynjar Bragi Einarsson framhaldsskólafulltrúi, Egill Örnuson Hermannsson, Elmar Gísli Gíslason Jóhannes Óli Sveinsson forseti, Lilja Hrönn Önnudóttir Hrannarsdóttir, París Anna Bergmann, Skúli Hólm Hauksson og Soffía Svanhvít Árnadóttir. Samfylkingin Mest lesið „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Innlent „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Erlent Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Erlent „Það virðist aldrei vera nein lausn í sjónmáli“ Innlent Sitjandi formaður dregur framboðið til baka á kjördag Innlent Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Erlent Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Erlent Stebbi í Lúdó látinn Innlent Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum Erlent Ósætti með nýtt grenndargámasvæði: „Þetta er bara mikið áhyggjuefni“ Innlent Fleiri fréttir ÁTVR græði á misnotkun kerfisins sem bitni á úrvali Jóhannes Óli er nýr forseti Ungs jafnaðarfólks ÁTVR stórgræði á misnotuðu kerfi og lögreglustöð í Breiðholti „Það er ekkert ósætti eða rifrildi“ Sýkt vatnsból á Stöðvarfirði eigi brátt að heyra sögunni til Íbúum Bláskógabyggðar fjölgar og fjölgar Fangelsismál í krísu og rannsókn á morðinu á Kirk „Það virðist aldrei vera nein lausn í sjónmáli“ Heimsótti heimaslóðirnar 52 árum eftir nauðlendinguna Sitjandi formaður dregur framboðið til baka á kjördag Stebbi í Lúdó látinn Ölvaðir einstaklingar víða til vandræða „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Ósætti með nýtt grenndargámasvæði: „Þetta er bara mikið áhyggjuefni“ Áköf úrkoma hætti á skriðuföll á Ströndum Stærsti skjálfti síðan í maí fannst í byggð Þurfi að jafna réttindi upp á við en ekki skerða hjá einum hóp Leggur fram öryggis- og varnarstefnu: „Ógnin er veruleg“ Óformlegar verkfallsaðgerðir hjá Play og tilfinningaþrungnir dagar Bregðast við árás á barnaníðing í Fellabæ Ákærður fyrir tilraun til manndráps í Úlfarsárdal Í straffi fyrir skilaboð á vegg Kaffibarsins: „Þetta eru bara skemmdarverk“ Ríkisstjórnin þverbrjóti leikreglur vinnumarkaðarins Starfsmenn þingflokks taka pokann sinn Vilja afnema áminningarskyldu sem undanfara uppsagnar opinberra starfsmanna Sá yngsti til að verða kjörinn goði hjá Ásatrúarfélaginu Forstöðumenn fangelsa lýsa kerfislægri krísu og segja ástandið óásættanlegt Búin að sjóða vatn í rúman mánuð og segir íbúa ekki treysta vatnsbólinu Þurfa 12-15 milljónir til að halda Ylju opinni um helgar Lýðræðislegri umræðu og samstöðu ógnað Sjá meira