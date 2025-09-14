Mohamed Salah tryggði Liverpool óhemju sætan sigur gegn nýliðum Burnley í dag, þegar hann skoraði úr vítaspyrnu á síðustu stundu. Niðurstaðan 1-0 útisigur Englandsmeistaranna.
Liverpool-menn voru orðnir manni fleiri eftir að Lesley Ugochukwu fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt á 85. mínútu.
Þeim hafði gengið bölvanlega að brjóta upp þéttan varnarmúr Burnley og skapað sárafá færi en fengu svo kjörið tækifæri þegar víti var dæmt á Hannibal fyrir að fá fyrirgjöf Jeremie Frimpong í höndina, á fjórðu mínútu uppbótartíma.
Salah skoraði af öryggi úr vítinu og þar með er Liverpool enn með fullt hús stiga eftir fjóra leiki.
Alexander Isak, dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, var ekki í leikmannahópi Liverpool.
Arne Slot sagðist fyrir leik vilja gefa Isak meiri tíma við æfingar áður en hann byrjaði að spila en lofaði að hann yrði í hópnum gegn Atlético Madrid í Meistaradeild Evrópu á miðvikudag.