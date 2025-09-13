Spurs í engum vandræðum með tíu Hamra Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 13. september 2025 16:01 Micky van de Ven skoraði þriðja mark Tottenham. Justin Setterfield/Getty Images Tottenham Hotspur vann öruggan 0-3 sigur er liðið heimsótti West Ham í Lundúnaslag í ensku úrvalsdeildinni í dag. Fyrri hálfleikur var nokkuð bragðdaufur í leik liðanna í dag. Christian Romero skoraði fyrir gestina eftir hornspyrnu, en markið var hins vegar dæmt af fyrir brot í aðdraganda þess. Markalaust í hálfleik, en fyrstu tíu mínútur seinni hálfleiksins voru allt annað en bragðdaufar. Pape Matar Sarr kom gestunum yfir á 47. mínútu þegar hann skallaði hornspyrnu nýja mannsins Xavi Simons í netið og um sjö mínútum síðar fékk Tomas Soucek að líta beint rautt spjald fyrir vægast sagt ljóta tæklingu. Gestirnir tóku aukaspyrnuna stutt áður en áðurnefndur Romero lyfti boltanum yfir varnarlínu West Ham, beint á kollinn á Lucas Bergvall sem skallaði boltann snyrtilega í netið. Það var svo miðvörðurinn Micky van de Ven sem gulltryggði 0-3 sigur Tottenham með marki á 64. mínútu eftir stoðsendingu frá Bergvall. Niðurstaðan því 0-3 sigur Tottenham sem nú er með níu stig eftir fjóra leiki, en West Ham er aðeins með þrjú stig. Enski boltinn