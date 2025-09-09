Erlent

Leið yfir nýja ráð­herrann á fyrsta fundi

Atli Ísleifsson skrifar
Ebba Busch var fljót að bregðast við þegar leið yfir Elisabet Lann.
Sænski stjórnmálamaðurinn Elisabet Lann féll í yfirlið þegar hún var kynnt til leiks sem nýr heilbrigðisráðherra Svíþjóðar.

Ráðherrann nýi var leidd út úr salnum en sneri aftur fáeinum mínútum síðar þar sem hún útskýrði að hún hafi fengið blóðsykurfall.

Hin 48 ára Elisabet Lann er þingmaður Kristilegra demókrata en með henni á fundinum var Ulf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóðar og Ebba Busch, formaður Kristilegra demókrata, aðstoðarforsætisráðherra og orkumálaráðherra.

Sjá má atvikið í spilaranum að neðan. 

Sænska ríkisstjórnin kynnti líkt og sú íslenska þingmálaskrá sína fyrir haustþingið í dag.

Hægriflokkurinn, Kristilegir demókratar og Frjálslyndi flokkurinn mynda saman minnihlutastjórn í Svíþjóð með stuðningi Svíþjóðardemókrata.

Líklegt er að einhverjir lesendur rifji við þessa frétt upp þegar heilbrigðisráðherra Íslands féll í yfirlið. Árið var 2001 og Ingibjörg Pálmadóttir var í viðtali í beinni sjónvarpsútsendingu frá Alþingi. Við hlið hennar stóð Össur Skarphéðinsson þingmaður Samfylkingarinnar. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók viðtalið og náði að grípa Ingibjörgu þar sem leið yfir hana.

„Ég er ekkert heljarmenni en ég greip ráðherrann og kom þannig í veg fyrir að Ingibjörg félli í gólfið,“ sagði Jóhanna Vigdís í viðtali við DV eftir atvikið.

Umfjöllun DV árið 2001.
