Leið yfir nýja ráðherrann á fyrsta fundi Atli Ísleifsson skrifar 9. september 2025 15:04 Ebba Busch var fljót að bregðast við þegar leið yfir Elisabet Lann. Sænski stjórnmálamaðurinn Elisabet Lann féll í yfirlið þegar hún var kynnt til leiks sem nýr heilbrigðisráðherra Svíþjóðar. Ráðherrann nýi var leidd út úr salnum en sneri aftur fáeinum mínútum síðar þar sem hún útskýrði að hún hafi fengið blóðsykurfall. Hin 48 ára Elisabet Lann er þingmaður Kristilegra demókrata en með henni á fundinum var Ulf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóðar og Ebba Busch, formaður Kristilegra demókrata, aðstoðarforsætisráðherra og orkumálaráðherra. Sjá má atvikið í spilaranum að neðan. Elisabet Lann svimmar mitt under pressträffen!!! pic.twitter.com/qHmF5rXcaG— Jacob Zetterman (@ZettermanJacob) September 9, 2025 Sænska ríkisstjórnin kynnti líkt og sú íslenska þingmálaskrá sína fyrir haustþingið í dag. Hægriflokkurinn, Kristilegir demókratar og Frjálslyndi flokkurinn mynda saman minnihlutastjórn í Svíþjóð með stuðningi Svíþjóðardemókrata. Líklegt er að einhverjir lesendur rifji við þessa frétt upp þegar heilbrigðisráðherra Íslands féll í yfirlið. Árið var 2001 og Ingibjörg Pálmadóttir var í viðtali í beinni sjónvarpsútsendingu frá Alþingi. Við hlið hennar stóð Össur Skarphéðinsson þingmaður Samfylkingarinnar. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók viðtalið og náði að grípa Ingibjörgu þar sem leið yfir hana. „Ég er ekkert heljarmenni en ég greip ráðherrann og kom þannig í veg fyrir að Ingibjörg félli í gólfið,“ sagði Jóhanna Vigdís í viðtali við DV eftir atvikið. Umfjöllun DV árið 2001. Svíþjóð Mest lesið Ísraelar gera loftárásir á Katar Erlent Gera loftárásir á háhýsi og vara við yfirvofandi innrás Erlent Gefa grænt ljós á handtökur á grundvelli kynþáttar og málnotkunar Erlent Opinbera bréf Trumps til Epsteins Erlent Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Innlent Leið yfir nýja ráðherrann á fyrsta fundi Erlent Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Innlent Ekki útgangspunktur að beita ákvæðinu Innlent Boða 157 mál á 157. löggjafaþingi og hér er það helsta Innlent Verið ættleiddur af Íslendingum Innlent Fleiri fréttir Kveikt í þinghúsinu og forsætisráðherrann hrökklast frá Leið yfir nýja ráðherrann á fyrsta fundi Á þriðja tug lífeyrisþega látinn eftir spengjuárás Rússa Ísraelar gera loftárásir á Katar Støre á vandasamt verk fyrir höndum eftir kosningasigur Svíar munu banna farsíma í grunnskólum frá næsta hausti Kosningaúrslit í Noregi: Störe fagnar sigri en Solberg mögulega á förum Mótmæla enn og þrír ráðherrar segja af sér Gefa grænt ljós á handtökur á grundvelli kynþáttar og málnotkunar Gera loftárásir á háhýsi og vara við yfirvofandi innrás Alþjóðakerfinu ekki viðbjargandi og þörf á aðlögun Segir danska kerfið þurfa að líta á Grænlendinga sem jafningja Opinbera bréf Trumps til Epsteins Vinstriblokkin með meirihluta í Noregi Þurfa að finna fimmta forsætisráðherrann á tveimur árum Biðlaði til stjórnarandstöðunnar á pólitískum dánarbeði sínum Mál úgandsks stríðsherra gæti haft þýðingu fyrir Pútín og Netanjahú Skutu mótmælendur til bana við þinghúsið í Nepal Sex látnir í skotárás Palestínumanna í Jerúsalem Fjórar ungar vinkonur fórust í eldsvoða í Noregi Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Sveppamorðinginn í lífstíðarfangelsi í Ástralíu Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Líklega snúin staða sama hvernig fer í Noregi Tölvuleikjaspilandi táningur tekinn í dýrlingatölu Finnski þjóðsöngurinn gleðilegastur af þjóðsöngvum Norðurlandanna Vilja skylda samskiptaforrit til að skanna einkaskilaboð fólks Rafmagnsflugvél reynd í áætlunarflugi í Noregi „Markmiðið er að innlima Úkraínu í áhrifasvæði Rússlands“ Sjá meira