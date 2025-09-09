Lífið

Ást­rós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ástrós og Adam ásamt nígerísku brúðhjónunum, Temi Otedola og Oluwatosin Oluwole Ajibade, eða Mr Eazi.
Ástrós og Adam ásamt nígerísku brúðhjónunum, Temi Otedola og Oluwatosin Oluwole Ajibade, eða Mr Eazi. Instagram

Ástrós Traustadóttir, dansari og raunveruleikastjarna, og kærasti hennar, Adam Helgason, matgæðingur, voru viðstödd brúðkaup nígerísku hjónanna Temi Otedola og Oluwatosin Oluwole Ajibade hér á landi í byrjun ágúst.

Ástrós birti mynd af sér ásamt nígerísku hjónunum á Instagram í gær en Otedola og Oluwole Ajibade hafa verið gift í tæplega tvö ár og hafa haldið þrjár brúðkaupsveislur, nú síðast á Íslandi.

Otedola er 29 ára leikkona og hefur leikið í nígerískum kvikmyndum á borð við Citation, sem er dreift af Netflix, og Ms. Kanyin, sem er dreift af Amazon Prime. Hún er dóttir Femi Otedola, nígerísks olíubaróns, sem er í 2.566. sæti á lista Forbes yfir ríkustu menn heims. Eignir auðkýfingsins eru metnar á 1,3 milljarða Bandaríkjadala, sem jafngildir um 160 milljörðum króna.

Brúðguminn, Oluwatosin Oluwole Ajibade, sem er talsvert þekktari undir nafninu Mr Eazi, er tónlistarmaður og hefur starfað með listamönnum á borð við Bad Bunny og J Balvin.

Eazi og Otedola kynntust á köldum degi í janúar 2017 á skemmtistaðnum Tate Club í London, þar sem þau voru bæði mætt til að hlusta á systur hennar, Florence, þeyta skífum. Árið 2022 greindu hjónin frá því í hlaðvarpsþætti þeirra, How Far?, að þau hefðu trúlofað sig í Dúbaí. 

Sjá: Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju

Nú, þremur árum síðar, eru þau gift og hafa haldið brúðkaupsveislur í þremur mismunandi löndum á árinu: Mónakó, Dúbaí og Íslandi.

Dolfallin og orðlaus

Ástrós og Adam kynntust Eazi og Otedola þegar þau voru í fríi hér á landi og fóru með þau út að borða. Þau voru gestir í tveimur af brúðkaupum hjónanna, í Dúbaí fyrr í sumar og á Íslandi í ágúst. 

Ástrós birti í gær fallega mynd af þeim hjónum ásamt hjónunum, þar sem þau klæddust öll nígerískum brúðkaupsklæðnaði í brúðkaupinu í Dúbaí. „Ég er enn dolfallin og orðlaus eftir að hafa fagnað þessum töfrandi degi og hreinu ást. Elska ykkur endalaust,“ skrifar Ástrós við myndafærsluna.

Í nígerískum brúðkaupum er hefð fyrir því að gestir klæðist samskonar fötum og brúðhjónin. Þessi föt kallast aso-ebi, sem þýðir bókstaflega „fjölskylduföt“. Með þeim skapa gestirnir samheldna og hátíðlega stemningu í brúðkaupinu.

Heltekin af Íslandi

Brúðkaupið vakti athygli erlendis, meðal annars í bandaríska tímaritinu Vogue en ætla má að brúðkaupið sé eitt það umfangsmesta sem hefur verið haldið hér á landi. Um hundruð gesta frá öllum heimshornum og tökuteymi Netflix voru viðstaddir herlegheitin.

„Eazi og ég höfum alltaf farið okkar eigin leið,“ sagði Otedola í viðtalinu um brúðkaupssumarið mikla og að Ísland sé uppáhaldsstaðurinn þeirra í heiminum. 

Brúðkaupið sjálft fór fram í Hallgrímskirkju og veislan var haldin í stórkostlegu glerhýsi í Kleif í Kjós, sem var reist sérstaklega fyrir brúðkaupið. Umgjörðin var afar glæsileg þar sem íslensk náttúra var í aðalhlutverki.

Gestum var boðið upp á veitingar frá veitingastaðnum Oto, uppáhaldsstað hjónanna. 

„Við höfðum bara uppáhaldsréttina okkar – meðal annars Hokkaido-brauð, rauðrófugyoza, agnolotti og kremaða polentu – sem var borið fram jafn óðum,“ segir Otedola um matseðilinn. 

Brúðguminn kom sinni heittelskuðu á óvart með því að fá tónlistarmanninn John Legend til að spila í veislunni. 

Um kvöldið héldu gestirnir aftur inn í miðborg Reykjavíkur, á næturklúbbinn Sunset í kjallara Edition, þar sem þeir skemmtu sér langt fram eftir kvöldi.

SS pylsur og dansandi norðurljós

Daginn eftir héldu gestirnir í böðin í Hvammsvík, þar sem þeir slökuðu á í fallegu umhverfi á meðan plötusnúðurinn Michael Brun spilaði fram eftir kvöldi.

Gestirnir fengu að smakka fjölbreytta rétti frá nokkrum af uppáhaldsveitingastöðum hjónanna, á meðan norðurljósin skörtuðu sínu fegursta.

„Við fengum uppáhaldsmatarmarkaðsveitingahúsin okkar til að setja upp básana sína, allt frá burrata-pistachio pizzu til besta butter chicken í Evrópu. Og svo má ekki gleyma goðsagnakenndu pylsunum frá Bæjarins Beztu, sem hefur verið íslenskt must do frá árinu 1937,“ sagði Eazi í viðtalinu við Vogue.

Viðtalið við brúðhjónin má lesa í heild sinni á vef Vogue.

