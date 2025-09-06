Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 6. september 2025 12:13 Garðyrkjubændur munu taka vel á móti gestum í dag á uppskeruhátíðinni. Magnús Hlynur Hreiðarsson Það verður mikið um að vera á Flúðum og nágrenni í dag því þá fer fram uppskeruhátíð Hrunamannahrepps. Hægt verður að versla ný upptekið grænmeti frá garðyrkjubændum og svo verður opið hús á nokkrum stöðum og Flúðasveppir ætla að leyfa gestum og gangandi að skoða inn í sveppa klefa hjá sér. Uppskeruhátíðin hófst í morgun og stendur fram á kvöld en mest verður um að vera núna eftir hádegi. Það opnar til dæmis glæsilegur markaður í félagsheimilinu á Flúðum klukkan 13:00 og verður hann opinn til klukkan 16:00. Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps er sú, sem veit hvað mest um uppskeruhátíðina. „Já þetta hefur notið mikilla vinsælda og fólki finnst gaman að getað komið og farið í stutta bíltúr og kíkt út á land og séð hvernig og hvar grænmetið er framleidd og hvaðan vörurnar koma. Og svo er þetta náttúrulega mjög fjölbreyttur dagur því það er hellingur hér í gangi, mikil afþreying og margt hægt að gera,“ segir Aldís. Og þetta er nýupptekið grænmeti, sem fólk getur verslað eða hvað? „Já við erum náttúrulega að tala um eins ferskt eins og best getur orðið.“ Íslenskar gulrætur eru alltaf mjög vinsælar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Garðyrkjustöðvar á Flúðum og í nágrenninu verða margar með opið hús hjá sér í dag. „Já og garðyrkjubændur sumir hverjir koma með sínar vörur í félagsheimilið og svo eru aðrir, sem opna stöðvarnar hjá sér, þannig að það er um að gera að kíkja bara á dagskrána og keyra á milli og njóta þess að sjá, bæði það að versla það sem í boði er og skoða svo bara Flúðir og nágrenni,“ segir Aldís. Aldís Hafsteinsdóttir, sem er sveitarstjóri Hrunamannahrepps en alla dagskrá uppskeruhátíðarinnar er hægt að sjá á heimasíðu sveitarfélagsins.Aðsend Svo er eitthvað fjör í kvöld, drykkir og skemmtun á Sæsabar á Flúðum eða hvað? „Já, það vantar ekki fjörið, Hrunamenn kunna að skemmta sér og það er alltaf fjör á Sæsabar,“ sagði Aldís spennt fyrir deginum. Hér má sjá dagskrá dagsins Hrunamannahreppur Grænmetisréttir Landbúnaður Mest lesið „Eins og að fá hnefahögg í andlitið“ Innlent Íbúar mótmæla og vilja börn frekar en byggingu í Gunnarsbrekku Innlent Bílvelta í Kömbunum Innlent Sveitarstjórn reyni að skrá íbúa úr sveitarfélaginu og ógni grundvallarréttindum Innlent Lögregla kölluð til eftir að bremsuvírar voru klipptir á reiðhjólum barna Innlent Hleypur 110 kílómetra á dag til að setja heimsmet Lífið Brunarústirnar fjarlægðar tveimur árum eftir brunann Innlent Segir dregið úr veiðum á grundvelli „Walt Disneylíffræði“ Innlent Eygir vonarneista í fyrsta sinn í marga mánuði Innlent Skoða að efla geðheilbrigðisþjónustu á Austurlandi eftir röð áfalla Innlent Fleiri fréttir Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Eygir vonarneista í fyrsta sinn í marga mánuði Eygir vonarneista í fyrsta sinn og mótmæli um allt land Segir dregið úr veiðum á grundvelli „Walt Disneylíffræði“ Árborg girnist svæði Flóahrepps Sendu kæligáma til Úkraínu Langflestir lögreglumenn á Suðurnesjum Brunarústirnar fjarlægðar tveimur árum eftir brunann Íbúar mótmæla og vilja börn frekar en byggingu í Gunnarsbrekku Reyndi að stinga lögreglu af á buggy Bílvelta í Kömbunum „Eins og að fá hnefahögg í andlitið“ Sveitarstjórn reyni að skrá íbúa úr sveitarfélaginu og ógni grundvallarréttindum Skoða að efla geðheilbrigðisþjónustu á Austurlandi eftir röð áfalla Kjölur ekki á dagskrá Lögregla kölluð til eftir að bremsuvírar voru klipptir á reiðhjólum barna Fólk deili lyfseðlum og „míkródósi“: „Við getum ekki réttlætt þá meðferð“ Deila lyfseðlum fyrir þyngdarstjórnunarlyf og undankeppni HM hefst Starfsfólk Alcoa vilji setja fyrirtækinu mörk Lögregla hafi hlaupið á sig á Siglufirði: „Þetta eru einstök prúðmenni“ Ætla að rannsaka meint undirboð á kísilmálmi „Mér hefur aldrei verið sýnd jafn mikil vanvirðing“ Hélt eiginkonu og fimm börnum í heljargreipum Breyta Korpuskóla til að anna eftirspurn í Klettaskóla Vegabætur á Vestfjörðum opni tækifæri í vetrarferðamennsku Vilja aðgerðir strax Ástand á stúdentagörðum: Ítrekuð innbrot, mat stolið, dýnur í kjallara og hland á gólfi „Geta verið dauðsföll, þú veist ekkert hvað er í þessu“ Öllum börnum undir sex mánaða boðin forvörn gegn RS veiru Vildu fá að vita hvort ríkisstyrkir hefðu farið í málsóknir gegn orkuframkvæmdum Sjá meira