Nýupptekið græn­meti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Garðyrkjubændur munu taka vel á móti gestum í dag á uppskeruhátíðinni. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Það verður mikið um að vera á Flúðum og nágrenni í dag því þá fer fram uppskeruhátíð Hrunamannahrepps. Hægt verður að versla ný upptekið grænmeti frá garðyrkjubændum og svo verður opið hús á nokkrum stöðum og Flúðasveppir ætla að leyfa gestum og gangandi að skoða inn í sveppa klefa hjá sér.

Uppskeruhátíðin hófst í morgun og stendur fram á kvöld en mest verður um að vera núna eftir hádegi. Það opnar til dæmis glæsilegur markaður í félagsheimilinu á Flúðum klukkan 13:00 og verður hann opinn til klukkan 16:00. Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps er sú, sem veit hvað mest um uppskeruhátíðina.

„Já þetta hefur notið mikilla vinsælda og fólki finnst gaman að getað komið og farið í stutta bíltúr og kíkt út á land og séð hvernig og hvar grænmetið er framleidd og hvaðan vörurnar koma. Og svo er þetta náttúrulega mjög fjölbreyttur dagur því það er hellingur hér í gangi, mikil afþreying og margt hægt að gera,“ segir Aldís.

Og þetta er nýupptekið grænmeti, sem fólk getur verslað eða hvað?

„Já við erum náttúrulega að tala um eins ferskt eins og best getur orðið.“

Íslenskar gulrætur eru alltaf mjög vinsælar.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Garðyrkjustöðvar á Flúðum og í nágrenninu verða margar með opið hús hjá sér í dag.

„Já og garðyrkjubændur sumir hverjir koma með sínar vörur í félagsheimilið og svo eru aðrir, sem opna stöðvarnar hjá sér, þannig að það er um að gera að kíkja bara á dagskrána og keyra á milli og njóta þess að sjá, bæði það að versla það sem í boði er og skoða svo bara Flúðir og nágrenni,“ segir Aldís.

Aldís Hafsteinsdóttir, sem er sveitarstjóri Hrunamannahrepps en alla dagskrá uppskeruhátíðarinnar er hægt að sjá á heimasíðu sveitarfélagsins.Aðsend

Svo er eitthvað fjör í kvöld, drykkir og skemmtun á Sæsabar á Flúðum eða hvað?

„Já, það vantar ekki fjörið, Hrunamenn kunna að skemmta sér og það er alltaf fjör á Sæsabar,“ sagði Aldís spennt fyrir deginum.

Hér má sjá dagskrá dagsins

Hrunamannahreppur Grænmetisréttir Landbúnaður

