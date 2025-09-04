Tala látinna er komin yfir tvö þúsund eftir að gríðarstór skjálfti reið yfir í Afganistan. Erfitt er að koma neyðaraðstoð á svæðið.
Jarðskjálfti að stærðinni sex reið yfir austurhluta Afganistan á sunnudagskvöld. Heilu þorpin féllu vegna skjálftans og fólk lent undir braki húsanna. Flestir hinna látnu voru staddir í Kunar héraði en samkvæmt The Guardian einkennist héraðið af húsum úr timbri og leirsteinum og háum fjöllum.
Fyrr í vikunni var greint frá að um fjórtán hundruð manns hefðu látist vegna skjálftans en Hamdullah Fitrat, talsmaður Talíbananna sagði að nú væri tala látinna komin yfir 2200. Þá væru 98 prósent bygginga í héraðinu eyðilagðar eða ónýtar.
„Tjöld hafa verið sett upp fyrir fólkið og við höldum áfram að flytja neyðaraðstoð,“ sagði Fitrat.
Eyðileggingin sé mikil og erfitt er að koma neyðaraðstoð til þeirra sem þurfa á hjálp að halda. Shamshair Khan, læknir sem starfar í tjaldbúðum Sameinuðu þjóðanna sagði ekki væri nægilega mikið til af lyfjum, mat og vatni.
„Þau þurfa meiri hjálp. Þau eru í miklum sársauka,“ segir Khan.
