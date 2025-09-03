Landsliðskonan Sædís Rún Heiðarsdóttir átti sinn þátt í sigurmarkinu þegar Vålerenga náði að kreista út 1-0 útisigur gegn Hönefoss í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Samkvæmt lýsingum norskra miðla var sigurinn afar torsóttur fyrir Vålerenga sem þurfti hins vegar stigin þrjú í harðri baráttu um norska meistaratitilinn.
Sigurmarkið kom þegar korter var til leiksloka, eftir sókn fram vinstra megin, á kantinum hennar Sædísar. Hún kom boltanum á Stine Brekken sem framlengdi á Karina Sævik og hún skoraði, ein gegn markverði.
Vålerenga er því með 46 stig í 2. sæti deildarinnar, nú fjórum stigum á undan Rosenborg en stigi á eftir Brann sem á leik til góða.
Næstu leikir Vålerenga eru ekki síður mikilvægir því liðið spilar einvígi við Ferencváros um sæti í Meistaradeild Evrópu og er fyrri leikurinn í Noregi 11. september en sá seinni viku síðar í Ungverjalandi.