Feðgar í Vík í Mýrdal, sem reka þar saman vöruflutninga fyrirtæki mega vera montnir og stoltir með sig þessa dagana því þeir voru að kaupa fyrsta rafmagns vörubíl landsins, sem er sá fyrsti á landinu sem fer í daglegar ferðir með vörur milli landshluta.
Það var merkilegur dagur hjá þeim feðgum í gær, 2. september, því báðir átti þeir afmæli en sá eldri varð 85 ára en Auðbert hefur gert út vörubíla í 53 ár og nú er hann að upplifa enn eina stór breytinguna og þróunina, rafmagn, sem orkugjafa í stað olíu. Afhending nýja rafmagnsvörubílsins fór fram hjá fyrirtækinu Landfara í Mosfellsbæ en það má geta þess að fyrst feðgarnir voru á annað borð að kaupa sér rafmagnsvörubíl þá skelltu þeir sér líka á einn nýjan átta hjóla olíubíl í leiðinni. Sem sagt, tveir splunkunýir vörubílar í Vík í Mýrdal.
„Hérna undir eru þrjár stórar rafhlöður, sem samtals eru 600 kílóvatt stundir og þær knýja þennan bíl í fullum þunga 40 tonnum um 500 kílómetra á einni hleðslu. Þetta er fyrsti alvöru rafmagnsvörubílinn á Íslandi og við hlökkum bara mikið til að halda áfram að selja þessa frábæru bíla og bara heiður að fá að afhenda þeim Auðbert og Vigfúsi þennan bíl,” segir Ólafur Þór Þórðarson, sölustjóri vörubíla hjá Landfara í Mosfellsbæ.
Og feðgarnir, þeir eru ánægðir með nýju bílana.
„Já, þetta er vissulega stór stund og skemmtilegur dagur. Svona er þróunin, hún stefnir í þessa átt. Það þarf líka að koma vörunum austur á sem mestu kolefnisspori, það skiptir miklu máli og sem á minnstum kostnaði og innlendri orku,” segir þeir Vigfús Páll og Auðbert Vigfússon, feðgarnir úr Vík.
Vigfús Páll segir ótrúlega gott að keyra rafmagnsvörubílinn og það sem sé kannski mesti kosturinn að það heyrist ekkert í honum.
„Það er náttúrulega stóra breytingin að keyra þessa bíla á móti dísel. Hér bara heyrist ekkert, engin mótorhljóð, engin gírkassi, engar skiptingar, það er rosalega mikil breyting,” segir Vigfús.