Mega gera ráð fyrir heitavatnsleysi fram á kvöld Atli Ísleifsson skrifar 29. ágúst 2025 10:38 Starfsmenn Veitna voru að störfum við Vesturlandsveg fyrir neðan Húsahverfi í Grafarvogi þegar ljósmyndari fréttastofu mætti á staðinn. Vísir/Anton Brink Enn er heitavatnslaust í öllum Grafarvogi í Reykjavík eftir að lögn við Vesturlandsveg bilaði í nótt. Grafarvogsbúar mega gera ráð fyrir að heitavatnsleysi fram á kvöld. Frá þessu segir á vef Veitna. Þar kemur fram að lekinn sé á erfiðum stað í kerfinu og að töluverðan tíma muni taka að lagfæra hann. „Áætlað er að heitavatnsleysi vari fram á kvöld. Starfsfólk Veitna vinnur nú af fullum krafti að tryggja öllum heitt vatn sem fyrst," segir í tilkynningunni. Lögnin bilaði í nótt sem varð til þess að heitavatnslaust varð í öllum Grafarvogi. „Fólki er bent á að hafa skrúfað fyrir alla heitavatnskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatnið kemst á að nýju. Húseigendum er bent á að huga að innanhússkerfum. Lekinn sagður vera á erfiðum stað. Vísir/Anton Brink Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda. Við munum uppfæra á hér hvernig gengur. Ekki er hægt að segja hversu lengi lokunin varir," segir í tilkynningunni. Starfsmenn Veitna voru að störfum við Vesturlandsveg fyrir neðan Húsahverfi í Grafarvogi þegar ljósmyndari fréttastofu mætti á staðinn.Vísir/Anton Brink Fréttin var síðast uppfærð kl 12:20. Reykjavík Vatn Orkumál Tengdar fréttir Heitavatnslaust í öllum Grafarvogi Heitavatnslaust er í öllum Grafarvogi eftir að lögn bilaði í nótt. Lekinn er sagður á erfiðum stað í kerfinu og mun taka töluverðan tíma að lagfæra hann. 29. ágúst 2025 07:24