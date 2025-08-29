Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið mann sem var til vandræða á bar í miðbæ Reykjavíkur. Maðurinn var í annarlegu ástandi og með hníf meðferðis.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar, en níu manns gista fangageymslu eftir nóttina.
Í tilkynningunni segir einnig að ökumaður hafi verið stöðvaður vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Í framhaldinu hafi hann reynt að hlaupa undan lögreglu, en lögreglumenn höfðu hendur í hári hans eftir „stuttan sprett“. Maðurinn er einnig grunaður um akstur sviptur ökuréttindum ásamt vörslu fíkniefna.
Í miðborg Reykjavíkur var tilkynnt um annan mann sem var til ama á bar og í annarlegu ástandi, en hann var handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Í miðborginni voru sömuleiðis tveir menn handteknir vegna gruns um húsbrot.