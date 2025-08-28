Bíó og sjónvarp

ACT4 í sam­starf við al­þjóð­legt kvik­mynda­ver

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stofnendur ACT4 frá vinstri til hægri: Birkir Blær Ingólfsson, Ólafur Darri Ólafsson, Jónas Margeir Ingólfsson og Hörður Rúnarsson.
Íslenska kvikmyndaframleiðslufyrirtækið ACT4 hefur gert samstarfssamning við eitt stærsta kvikmyndaver Evrópu, hið spænska Secuoya Studios, um fjármögnun og samframleiðslu á efni sem ACT4 framleiðir.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá ACT4 en sjónvarps- og bíómiðillinn Variety fjallaði um fréttirnar í gær

Samningurinn er svokallaður „first look deal“ sem þýðir að Secuoya Studios hefur fyrsta rétt til að kaupa efni frá ACT4 á undan öðrum. Samningurinn tryggir ACT4 einnig aðgang að Madrid Content City sem er stærsta hljóð- og kvikmyndaver Evrópu, 140 þúsund fermetrar að stærð og inniheldur tólf hljóðver og fullkomna eftirvinnsluaðstöðu.

„Samstarfið við Secuoya Studios er mikilvæg viðurkenning fyrir ACT4 og lykilþáttur í því að styrkja stefnu okkar um að auka umfang á Norðurlöndum,“ sagði Jónas Margeir Ingólfsson, framkvæmdastjóri ACT4, um samninginn. 

ACT4 var stofnað af Ólafi Darra Ólafssyni, Herði Rúnarssyni, Jónasi Margeiri Ingólfssyni og Birki Blæ Ingólfssyni fyrir tveimur árum. Fyrirtækið framleiddi þáttaröðina Reykjavik Fusion sem verður sýnd á Sjónvarpi Símans í haust. Nú er í framleiðslu sjónvarpsþáttaröðin Bless bless, Blesi í samstarfi við RÚV og ZDF.

Starfsemi í átta löndum í þremur heimsálfum

Secuoya Studios er með höfuðstöðvar í Madríd starfar auk þess í Bandaríkjunum, Mexíkó, Kólumbíu, Perú og Síle. Þá vinnur kvikmyndaverið jafnframt að því að byggja upp stöðu sína í Evrópu með stefnumótandi samstarfi í Bretlandi, Frakklandi og nú á Íslandi.

„Samstarfið við ACT4 er liður í alþjóðlegri vegferð okkar en með því öðlumst við samstarfsaðila með mikla reynslu af framleiðslu og þróun á gæðaefni auk þess að búa yfir djúpri þekkingu og reynslu af norrænum markaði,“ sagði Brendan Fitzgerald, framkvæmdastjóri Secuoya Studios.

Stefna kvikmyndaversins miðar að því að þrjátíu prósent af framleiðslu fyrirtækisins verði á öðrum tungumálum en spænsku fyrir árið 2027.

