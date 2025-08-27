Erlent

Mann­skæð skot­á­rás í skóla í Banda­ríkjunum

Samúel Karl Ólason skrifar
Foreldrum var gert að sækja börn sín í skólann eftir skothríðina.
Skotárás átti sér stað í dag í kaþólskum skóla í Minneapolis í Bandaríkjunum. Tveir eru sagðir látnir og á annan tug voru fluttir á sjúkrahús, samkvæmt heimildum fjölmiðla vestanhafs. Árásarmaðurinn er sagður hafa svipt sig lífi eftir að hann var króaður af.

Þetta er að minnsta kosti fjórða mannskæða skotárásin í borginni á einum sólarhring. Einn lét lífið og sex særðust í árás fyrir utan annan skóla í gær og tveir aðrir létu svo lífið í tveimur mismunandi árásum seinna í gær.

Árásin átti sér stað við kirkju á skólalóðinni, þar sem börn höfðu komið saman í messu í upphafi skóladags. Héraðsmiðillinn Star Tribune segir tíu ára dreng hafa hlotið skotsár á höfði.

Þetta heyrðist víst í samskiptum milli viðbragðsaðila og sögðu þeir einnig að „fórnarlömbin“ væru að minnsta kosti tuttugu talsins. Tvö þeirra voru sögð hafa verið skotin í höfuðið og að minnsta kosti einn til viðbótar mun hafa verið í alvalegu ásigkomulagi.

Miðillinn hefur eftir íbúum nærri skólanum að skothríðin hafi staðið yfir í nokkurn tíma.

Fréttin verður uppfærð.

Hér að neðan má sjá beina útsendingu AP frá skólanum.

