Mannskæð skotárás í skóla í Bandaríkjunum Samúel Karl Ólason skrifar 27. ágúst 2025 15:17 Foreldrum var gert að sækja börn sín í skólann eftir skothríðina. AP/Alex Kormann Skotárás átti sér stað í dag í kaþólskum skóla í Minneapolis í Bandaríkjunum. Tveir eru sagðir látnir og á annan tug voru fluttir á sjúkrahús, samkvæmt heimildum fjölmiðla vestanhafs. Árásarmaðurinn er sagður hafa svipt sig lífi eftir að hann var króaður af. Þetta er að minnsta kosti fjórða mannskæða skotárásin í borginni á einum sólarhring. Einn lét lífið og sex særðust í árás fyrir utan annan skóla í gær og tveir aðrir létu svo lífið í tveimur mismunandi árásum seinna í gær. Árásin átti sér stað við kirkju á skólalóðinni, þar sem börn höfðu komið saman í messu í upphafi skóladags. Héraðsmiðillinn Star Tribune segir tíu ára dreng hafa hlotið skotsár á höfði. Þetta heyrðist víst í samskiptum milli viðbragðsaðila og sögðu þeir einnig að „fórnarlömbin" væru að minnsta kosti tuttugu talsins. Tvö þeirra voru sögð hafa verið skotin í höfuðið og að minnsta kosti einn til viðbótar mun hafa verið í alvalegu ásigkomulagi. Miðillinn hefur eftir íbúum nærri skólanum að skothríðin hafi staðið yfir í nokkurn tíma. Fréttin verður uppfærð. Hér að neðan má sjá beina útsendingu AP frá skólanum. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum