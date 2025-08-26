Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. ágúst 2025 13:45 Patrekur Jaime ræddi um edrúmennskuna, æskuna og Hinsegin daga á Rás 2 um helgina. Undireins Patrekur Jaime hefur verið edrú í um tvö ár eftir að hafa séð sjálfan sig drukkinn í sjónvarpsþáttunum Æði. Hann styður Gleðigönguna en segir hana ekki vera vettvang fyrir sig og honum hafi liðið eins og í dýragarði í eina skiptið sem hann tók þátt í henni. Patrekur Jaime Plaza, raunveruleikastjarna og áhrifavaldur, var gestur Söndru Barilli og Gísla Marteins Baldurssonar í Morgunkaffinu á Rás 2 um helgina þar sem hann fór yfir vinsældirnar í kjölfar þáttanna Æðis, æskuna, edrúmennskuna og hinseginleikann. Patrekur vinnur í dag á Hrafnistu, er einhleypur og í fjarnámi og segist vera að íhuga næstu skref á ferlinum. „Ég hef verið á fundum hér og þar með næstu verkefni og þarf að ákveða hvað ég vil gera. Ég er búinn að vera svolítið að finna mig aftur, þetta var svolítið mikið,“ sagði hann í Morgunkaffinu. „Ég var smá kreisí þannig að fólk var ekki endilega að bögga mig“ Patrekur og Brynjar Steinn Gylfason, betur þekktur sem Binni Glee, eru æskuvinir frá Akureyri og skutust upp á stjörnuhiminninn eftirÆði. Þeir eru báðir af erlendu bergi brotnir, Binni er ættaður frá Filippseyjum en Patrekur frá Chile og fundu fyrir því að þeir skæru sig úr á unglingsaldri. Binni Glee og Patrekur Jaime eru æskuvinir.Hulda Margrét/Vísir „Þetta kom hægt og rólega, maður byrjaði að nota brúnkukrem og fór svo að nota BB krem. Allt í einu var maður með hárlengingar, varafyllingar og í hælum,“ sagði Patrekur í Morgunkaffinu. „Ég skrópaði alltaf í sundi en var inni á fatlaðraklósetti að horfa á Geordie Shore og nota brúnkuklúta. Ég er ósyndur á grunnskólaprófi, var alltaf flekkóttur því brúnkuklútar eru ógeð og kostuðu 200 krónur í Bónus.“ Þrátt fyrir að hafa verið öðruvísi segist Patrekur ekki hafa orðið fyrir aðkasti, hann hafi fundið fyrir virðingu frá jafnöldrum sínum vegna þess hve uppátækjasamur hann var. „Mér fannst tíundi bekkur geggjaður, ég átti fullt af vinum. Ég var smá kreisí þannig að fólk var ekki endilega að bögga mig, þetta var bara: ,vá, hvað hann er fyndinn'.“ „Ég þarf að hætta að drekka“ Patrekur segist oft hafa furðað sig á eigin hegðun í Æði-þáttunum en hann standi samt með sjálfum sér, upplifi sig öruggan í eigin skinni og sé sama hvað öðrum finnst. Hann hafi hins vegar ákveðið að hætta að drekka áfengi eftir að séð sjálfan sig drukkinn á skjánum. „Eftir seríu fimm var ég bara, þetta er komið fínt. Ég sá þetta áður en það kom út og ég bara: ,Ég þarf að hætta að drekka',“ sagði Patrekur í Morgunkaffinu. Hann hafi verið allsgáður í um tvö ár og skemmti sér alveg jafn vel, fari á djammið, klúbbinn og Þjóðhátið edrú. Hann vakni alltaf í góðu skapi og skemmti sér konunglega. Gunnar Skírnir, Sæmundur, Patrekur Jaime, Binni Glee og Bassi Maraj urðu allir stjörnur þökk sé Æði.Hulda Margrét/Vísir „Ég styð þetta geðveikt mikið en tengi ekki við þetta“ Þó Patrekur sé samkynhneigður og styðji Hinsegin daga segir hann Gleðigönguna ekki vera vettvang fyrir sig. „Það er eini dagurinn á árinu sem mér finnst ég vera freak,“ sagði hann um Gleðigönguna. „Ég hef einu sinni verið í Gleðigöngunni og ég hugsaði, mér finnst eins og ég sé í dýragarði. Að fólk sé svona ‚vúúúúú' eins og ég sé ljón og þau að biðja mig að gera trikk.“ Patrekur tekur fram að hann styðji baráttuna þó að gangan sé ekki fyrir sig. „Á þessum degi fer ég í handsnyrtingu og nudd og út að borða. Ég styð þetta geðveikt mikið en tengi ekki við þetta,“ sagði hann í Morgunkaffinu. Patrekur segist finna til með hinsegin fólki sem verður fyrir aðkasti og segist vera lánsamur að geta ekki sett sig í þeirra spor. „Ég næ ekki fullri tengingu. Fólk fær meira sjokk að sjá mig í jogging-gallanum ómálaðan úti í búð en í kjól og pinnahælum,“ sagði hann um upplifun sína af fordómum í garð hinsegin fólks. Æði Hinsegin Ríkisútvarpið Raunveruleikaþættir Tengdar fréttir Edrú í eitt ár Sjónvarps- og samfélagsmiðlastjarnan Patrekur Jaime hefur verið án áfengis í eitt ár. Þessu greinir hann frá á samfélagsmiðlinum Instagram í einlægri færslu. 18. nóvember 2024 10:28 Patrekur Jaime mættur aftur á markaðinn Glæsilega raunveruleikastjarnan og áhrifavaldurinn Patrekur Jaime, sem vakti mikla athygli fyrir raunveruleikaseríuna Æði, er einhleypur. Hann staðfestir þetta í samtali við Vísi. 21. ágúst 2024 13:18 Bassi Maraj og Patrekur í svínslegu stuði Veitingastaðurinn Sæta svínið fagnaði átta ára afmæli sínu miðvikudaginn 10. apríl þar sem tónlist, glimmer, sirkus og svínslegt stuð setti sterkan svip á viðburðinn. Fjöldi gesta mætti og samfögnuðu tímamótunum. 17. apríl 2024 09:00 Mest lesið „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Lífið Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Lífið Einbýlishús með möguleika á makaskiptum Lífið Stiklusúpa: Eins gott að þið spöruðuð frídaga inn í haustið Leikjavísir Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lífið Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Lífið Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lífið Dansinn dunaði á Menningarnótt Lífið Lil Nas X laus gegn tryggingu Lífið Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Lífið Fleiri fréttir Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Einbýlishús með möguleika á makaskiptum Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Dansinn dunaði á Menningarnótt Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lil Nas X laus gegn tryggingu „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lil Nas X ákærður fyrir brot á alríkislögum Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Fagurkeri selur miðbæjarperlu „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Sjá meira