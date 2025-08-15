Einn er látinn og að minnsta kosti átján eru slasaðir eftir að lest fór út af sporinu á suðurhluta Jótlands síðdegis.
Af ljósmyndum sem fréttastofa TV2 hefur af vettvangi má sjá að að minnsta kosti tveir vagnar virðast hafa farið út af sporinu. Lestin var á leið frá Kaupmannahöfn til Sønderborg en fór út af sporinu á milli bæjanna Tinglev og Kliplev.
Um 95 farþegar voru um borð í lestinni þegar slysið átti sér stað en á meðal þeirra var hópur af grunnskólabörnum. 25 grunnskólabörn voru um borð í lestinni þar sem þau voru í skólaferðalagi. Fimmtán þeirra hafa verið flutt af vettvangi í rútu á sjúkrahús en tíu nemendur eru enn á vettvangi slyssins samkvæmt TV2.
