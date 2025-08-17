Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Crystal Palace
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 17. ágúst 2025
15 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Crystal Palace
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“
Enski boltinn
Nýja stjarnan í þungavigtinni rotaði Whyte á innan við tveimur mínútum
Sport
Hetjan Arnór stýrði fjöldasöng eftir leik
Fótbolti
Sjáðu hjólhestaspyrnu Richarlisons, markasúpu City og öll hin
Fótbolti
Mögulegt áfall fyrir Slóvena í aðdraganda EM
Körfubolti
Forest kaupir tvo úr Evrópumeistaraliði Englands
Enski boltinn
Aðlögunar krafist eftir U-beygju
Íslenski boltinn
Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford
Enski boltinn
Dagskráin í dag: Fyrsti risaleikur tímabilsins
Sport
Hafði ekki keppt í 376 daga en náði samt besta tíma ársins
Sport
Fleiri fréttir
Í beinni: ÍBV - Valur | Toppliðið í Eyjum
Í beinni: Stjarnan - Vestri | Ný andlit og hörkuslagur
Aðlögunar krafist eftir U-beygju
Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu
Fáar spilað leik á þessum velli
„Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“
„Allt er þegar þrennt er“
Allar tilfinningarnar í gangi
Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó
Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald
„Galið og fáránlegt“
ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni
Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark
Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes
Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik
Guðmundur í grænt
Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum
Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik
Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum
Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl
Matthías ekki lengi einsamall hjá Val
Stjarnan sækir landsliðsfélaga Caulker
Uppgjörið: FHL – Fram 3-2 | Fyrsti sigur FHL í hús
Uppgjörið: Víkingur R – Breiðablik 2-4 | Meistararnir áfram í stuði
Uppgjörið: FH – Þór/KA 5-3 | Markasúpa í Hafnafirði
Heimir fær aðeins einn leik og aganefndin hittir illa á Aftureldingu
KR fær þýskan varnarmann
Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“
Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga
„Dóri verður að hætta þessu væli“
Sjá meira
Mest lesið
Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“
Enski boltinn
Nýja stjarnan í þungavigtinni rotaði Whyte á innan við tveimur mínútum
Sport
Hetjan Arnór stýrði fjöldasöng eftir leik
Fótbolti
Sjáðu hjólhestaspyrnu Richarlisons, markasúpu City og öll hin
Fótbolti
Mögulegt áfall fyrir Slóvena í aðdraganda EM
Körfubolti
Forest kaupir tvo úr Evrópumeistaraliði Englands
Enski boltinn
Aðlögunar krafist eftir U-beygju
Íslenski boltinn
Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford
Enski boltinn
Dagskráin í dag: Fyrsti risaleikur tímabilsins
Sport
Hafði ekki keppt í 376 daga en náði samt besta tíma ársins
Sport
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Crystal Palace
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar