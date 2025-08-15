Obama blæs Demókrötum í brjóst Hólmfríður Gísladóttir skrifar 15. ágúst 2025 14:04 Obama hefur látið fremur lítið fyrir sér fara, þrátt fyrir stórkostlegar pólitískar æfingar Donald Trump. Getty/Meg Oliphant Barack Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hefur stigið fram til að blása Demókrötum í Texas í brjóst en hann hefur hælt þingmönnum ríkisþingsins fyrir að koma í veg fyrir atkvæðagreiðslu um breytta kjördæmaskipan. Eins og Vísir hefur áður greint frá, „flúðu“ tugir ríkisþingmanna Demókrataflokksins frá Texas til Illinois til að koma í veg fyrir að Repúblikanar gætu knúið fram atkvæðagreiðslu um breytinguna, sem mun líklega tryggja Repúblikanaflokknum fimm þingsæti til viðbótar í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. „Við megum ekki bara standa aðgerðalaus og láta hjá líða kerfisbundnar árásir á lýðræðið. Þannig, vegna hugrekkis ykkar, þá höfum við séð Kaliforníu bregðast við og önnur ríki athuga hvað þau geta gert til að jafna út þetta kjördæmasvindl,“ sagði Obama á Zoom-fundi. Obama hefur látið fremur lítið fyrir sér fara frá því að hann lét af embætti og ákvörðun hans um að tjá sig nú þykir þannig til marks um alvarleika málsins. Demókratarnir í Texas hyggjast snúa aftur um helgina og gera má ráð fyrir að kjördæmabreytingarnar verði knúðar í gegn á næstunni. Stjórnvöld í Kaliforníu og víðar hyggjast hins vegar freista þess að grípa til mótvægisaðgerða til að jafna leikinn. Gera má ráð fyrir að málið muni rata fyrir dómstóla en Obama sagði það alltént ekki yrðu leyst á næstunni. Bandaríska þjóðin þyrfti að átta sig á stöðunni og því að hún gæti ekki gengið að frelsinu og lýðræðinu sem sjálfsögðum hlut. Bandaríkin Barack Obama Mest lesið Ungur leikskólastarfsmaður grunaður um kynferðisbrot gegn barni Innlent Stefán Kristjánsson er látinn Innlent Mætti í sovétbol til fundarins í Alaska Erlent Fyrsta mannfall Rússa í umsátri í Malí Erlent Hringdi í norskan ráðherra til að ræða friðarverðlaun Nóbels Erlent Barnið lét foreldra sína vita af brotinu Innlent Ráðist á Palestínumenn á Vesturbakkanum Erlent „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Innlent Þrír handteknir grunaðir um að hafa rænt mann Innlent Mannanafnanefnd: Nú má heita Kaleo Innlent Fleiri fréttir Mætti í sovétbol til fundarins í Alaska Komu sér ekki saman um aðgerðir gegn plastmengun Ráðist á Palestínumenn á Vesturbakkanum Gervigreindin býr til tvö ný sýklalyf gegn ónæmum bakteríum Segir 75 prósent líkur á árangursríkum fundi í kvöld Fyrsta mannfall Rússa í umsátri í Malí Hringdi í norskan ráðherra til að ræða friðarverðlaun Nóbels Buffalo-morðinginn kvartar yfir skorti á þeldökku fólki „Gervigreindargeðrof“ hrellir sálfræðinga Samþykkti landtökubyggð til að fyrirbyggja palestínskt ríki Grindavík fær nafna í smástirnabeltinu Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leiðtogafund Nýr talnaspekingur Trump við þinghúsið þegar ráðist var á það Hækkun sjávarmáls ógnar styttum Páskaeyju Starmer og Selenskí funda í dag Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Vilja afvopna einangraða og veikburða Hezbollah-liða Sendu tvö herskip að umdeildu rifi eftir ásiglingu Kínverja Sprengingar eftir eldingu Rússar helsta ógnin sem Norðmenn standi frammi fyrir Kýrskýrt að aðeins Selenskíj geti samið um landsvæði Blaðamenn drepnir í tugatali: Banvænt mynstur misræmis og mótsagna Fundað í hverju horni fyrir Alaskahitting Trump og Pútín Öfgahægriflokkur mælist stærstur í Þýskalandi Hitamet falla og gróðureldar geisa í Evrópu og víðar Rússar myndu nota Donbas til að ráðast enn lengra inn í Úkraínu Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti Sendir frá Norður-Kóreu í „þrældóm“ í Rússlandi Greta Thunberg siglir á ný til Gasa Sjá meira