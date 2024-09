Klípur í rassinn á Sögu tvisvar á dag

Snorri er giftur Sögu Garðarsdóttur, skemmtikrafti og leikkonu. Hjónin eru mörgum Íslendingum góðkunn en Saga er með þekktustu grínistum landsins en Snorri gerði garðinn meðal annars frægan með Sprengjuhöllinni.

Magnús Leifsson

Snorri sýnir lesendum Vísis hina hliðina þessa vikuna.

Fullt nafn? Snorri Helgason

Aldur? 40 ára

Starf? Tónlistarmaður

Fjölskylduhagir? Giftur tveggja barna faðir

Snorri lýsir sjálfum sér sem glöðum, þöglum og spenntum manni.

Lýstu sjálfum þér í þremur orðum:

Glaður, þögull, spenntur.

Hvað er á döfinni? Ég var að gefa út nýjan singúl af væntanlegri plötu sem heitir Aron. Er svo með heilmikið af óupptekinni músík sem hlaðist hefur upp í fæðingarorlofinu sl. ár sem ég get ekki beðið með að fara að vinna í þegar við fáum dagmömmupláss. Svo er önnur sería af sjónvarpsþáttum Fílalag væntanlega í loftið einhvern tímann í vetur á RÚV og við erum alltaf að gera hlaðvarpsþætti og alls konar skemmtilegt.

Þín mesta gæfa í lífinu? Að hafa kynnst konunni minni og eignast með henni börn og fá að starfa við það sem ég elska.

Hvað sérðu þig eftir tíu ár? Vonandi að gera eitthvað svipað og ég er að gera núna, þ.e. að búa til músík, elda góðan mat og leika við börnin mín. Ég bið ekki um meira.

Hvað viltu upplifa áður en þú deyrð? Elda besta ragú sem til er.

Ertu með einhvern bucket-lista? Nei. Ég er bara að gera mitt besta við að lifa góðu lífi og vera góður maður og það er nóg fyrir mig.

Besta heilræði sem þú hefur fengið?

Það skiptir ekki máli hvað þú getur heldur hvað þú gerir.

Hvað hefur mótað þig mest? Ég myndi segja að sú ákvörðun mín þegar ég var átján ára gamall að gera tónlist að ævistarfi mínu hafi líklega haft mestu áhrifin á líf mitt. Ég kynnist öllum mínum bestu vinum í gegnum tónlist og ég pæli í tónlist, minni og annarra allan daginn alla daga. Þetta hefur haft mjög mótandi á það hvernig ég horfi á heiminn og sjálfan mig. Svo náttúrulega að verða faðir.

Hvað gerirðu til að endurhlaða batteríin? Elda mat eða spila á gítar.

Uppskrift að drauma sunnudegi? Sofa út og fara svo í sund með fjöllunni á meðan ég hægelda eitthvað gúmmelaði og fá svo einhverja skemmtilega vini í mat um kvöldið.

Uppáhalds staðurinn á heimilinu? Eldhúsið og píanóbekkurinn.

Fallegasti staður á landinu? Rass konu minnar.

En í heiminum? Rass konu minnar.

Hvað er það fyrsta sem þú gerir þú vaknar? Klíp í rass konu minnar.

En það síðasta sem þú gerir áður en þú ferð að sofa? Klíp í rass konu minnar.

Snorri og Saga giftu sig árið 2018.

Hugarðu að heilsunni, þá hvernig? Ég fer í sund eiginlega á hverjum degi og skokka tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Byrja aftur í ræktinni þegar og ef við fáum dagmömmupláss.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Þegar ég var pínulítill var það flugmaður en svo vaknaði þessi tónlistarmannahugmynd þegar ég varð unglingur.

Ertu A eða B týpa? Ég myndi segja einhvers staðar þarna á milli, þó nær A en B.

Hvaða tungumál talarðu? Íslensku, ensku, smá þýsku og einhvers konar skandínavísku.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Nei ég er ansi hræddur um að allir mínir takmörkuðu hæfileikar séu öllum sem vilja sjá þá eða heyra ljósir.

Hvaða ofurkröftum myndir þú vilja búa yfir?

Að geta sungið hvað sem er.

Hvað stendur í síðustu FB-skilaboðunum sem þú sendir? „Mjeeeööög gott!“

Draumabíllinn þinn? 1968 Aston Martin.

Leður- eða strigaskór? Leður.

Fyrsti kossinn? Á landafyllerí í Öskjuhlíð árið 1999 með Sillu vinkonu minni og samstarfskonu til margra ára.

Óttastu eitthvað? Missi.

Hvað ertu að hámhorfa á? Það er langt síðan að ég hef verið að að hámhorfa á eitthvað. Líklega þegar við hjónin vorum að endurhorfa á Mad Men í vetur. Það var geggjað. Þeir þættir hafa elst mjög vel.

Hvaða lag kemur þér alltaf í gírinn? Best of My Love með The Emotions.

Hin hliðin er vikulegur viðstalsliður hjá Lífinu á Vísi þar sem við fáum að kynnast einstaklingum úr öllum kimum þjóðfélagsins. Ábendingar um viðmælendur má senda á svavam@stod2.is.