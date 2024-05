Fyrsta kitlan úr annarri seríu Rings of Power

Fyrsta kitlan úr annarri seríu úr smiðju Amazon úr Lord of the Rings heiminum, Rings of Power, er kominn á netið. Þættirnir Rings of Power gerast þúsundum ára á undan sögunni um Frodo, Sam, Aragorn og félaga.

Sagan heldur áfram frá því þar sem fram var horfið í fyrstu seríunni. Mæta aftur til leiks persónur líkt og álfadrottningin Galadríel og álfaprinsinn Elrond. Sauron hefur sótt í sig veðrið og verður í stærra hlutverki að þessu sinni. Fyrsti þátturinn kemur á Prime streymisveituna þann 29. ágúst. Þættirnir eru langdýrustu þættir í heimi og eðlilega margir því spenntir fyrir annarri seríu. Fyrri serían hlaut misgóða dóma en nýverið var greint frá því að í bígerð sé mynd um leit hins illa og hins góða að Gollri á tímum Lord of the Rings bíómyndanna, eða rétt áður. Sú mynd verður í leikstjórn Andy Serkis og kemur út árið 2026.