DONE gæinn, markaðsmaður ársins?

DONE er með yfir milljón áhorf í heild sinni á samfélagsmiðlum og hafa þekktir einstaklingar í samfélaginu tekið þátt í markaðssetningu DONE. DONE gæinn flaug meðal annars út á dögunum til þess að hitta Albert Guðmundsson leikmann Genoa á Ítalíu og færði honum DONE próteindrykk fyrir leik Íslands og Úkraínu eins og sjá má hér fyrir neðan.

Hvernig datt þér þessa markaðsnálgun í hug? ,,Ég vildi segja frá skilaboðum DONE á þann hátt að fólk hefði gaman af því. Með þessum hætti kem ég bæði inn á hvað vörumerkið DONE stendur fyrir og einnig hverjir eiginleikar vörunnar eru,“ segir Róbert. Finnur hann sjálfur fyrir vinsældum sem DONE gæinn?

,,Það skiptir mestu máli að ég hef fundið mest fyrir vinsældum DONE en hins vegar finn ég fyrir vinsældum hjá yngra fólki, þar sem ungt fólk stoppar mig nánast alltaf þegar ég fer út úr húsi eða flautar á mig í umferðinni þegar það sér DONE bílinn. Ég hef samt sem áður gaman að þessu þar sem þetta sýnir að markaðsvinnan er að skila sér,“ segir hann.

Hverjir eru eiginleikar DONE próteindrykksins?

,,DONE inniheldur mikið magn mysupróteina sem er tilvalið eftir hreyfingu þar sem þau hafa hæstu líffræðigildi allra próteina sem þýðir hversu hröð upptakan er á próteinum. DONE er trefjaríkur sem stuðlar að heilbrigðri þarmaflóru og inniheldur enginn gervisætuefni.“ Hvaðan kemur þá sætan?

,,DONE notar súkrósa sem er tvísykra, frúktósi og glúkósi og er tilvalið fyrir fólk til þess að fylla á glýkogen birgðir eftir æfingu til þess að fá orku. Með trefjunum helst blóðsykurinn í jafnvægi, sem skiptir mestu máli,“ segir DONE gæinn að lokum.