Þetta kom fram í viðtali við Höllu í Bakaríinu á Bylgjunni í morgun.

„Ég hef alveg verið hreinskilið um það að fólk hefur spurt mig og ég er að hugsa málið alvarlega. Það velur enginn að vera forseti. Það er þjóðin sem kýs. En ég er alvarlega að hugsa hvort ég eigi að gefa kost á mér,“ segir Halla sem reif sig upp fyrir allar aldir vestanhafs til að geta verið til viðtals á Bylgjunni.

Halla er búsett í New York en fimm tíma mismunur er á austurströnd Bandaríkjanna og Íslandi. Halla tilheyrir hópi sem fjölgar sífellt í. Fólkinu sem íhugar framboð alvarlega.

Meðal þeirra sem íhuga framboð eru auk Höllu Jón Gnarr, grínisti og fyrrverandi borgarstjóri, Baldur Þórhallsson prófessor í stjórnmálafræði, Alma Möller landlæknir, Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur, Eyjólfur Guðmundsson, fráfarandi rektor Háskólans á Akureyri og Salvör Nordal umboðsmaður barna.

„Ég elska Ísland og elska starfið mitt í dag. En ég sé mikið tækifæri fyrir þetta sterka samfélag sem hér er. Ég sé líka einhver merki þess að við séum aðeins reið og sár, kannski ekki eins sátt og samstíga og við gætum verið sem samfélag. Ég tel að það sé mikilvægt ef við ætlum að fara áfram og nýta þau einstöku tækifæri sem hér eru, bæði fyrir okkar samfélag og jafnvel til að vera til fyrirmyndar í stærra samfélagi, að við áttum okkur á styrkleikum okkar og vinnum með þá.“

Mikil umræða hefur verið undanfarna viku eftir Söngvakeppnina á RÚV þar sem Hera Björk hafði betur í baráttu við Bashar Murad í einvíginu. Aðeins munaði þrjú þúsund atkvæðum en þar með er sögunni ekki lokið. Galli kom upp í kosningakerfi sem RÚV telur ekki hafa haft áhrif á úrslitin. Óháður aðili hefur þó verið fenginn til að skoða málið og á sama tíma lýsti lagahöfundurinn því yfir að hún ætli ekki með hópnum til Malmö, verði það niðurstaðan.

RÚV hefur til mánudags til að staðfesta þátttöku sína, tilgreina framlag Íslands og skila tilhlýðandi gögnum.

Halla vill að íslenska þjóðin lyfti sér upp úr hjólförum sem margir virðast fastir í ef marka má umræðu á samfélagsmiðlum.

„Okkur hjónunum þykir svo vænt um Eurovision og fannst ofboðslega erfitt að horfa yfir hafið um síðustu helgi og sjá okkur líka gera það að þrætuepli. Reiði og hatur í kringum það.“

Yndislegt kvöld varð ekki

Halla segist hafa kynnst manni sínum í maí 1999, kvöldið sem Selma Björnsdóttir hafði í öðru sæti Eurovision með laginu All out of luck. Halla segir þau hjónin hafa dansað brúðarvalsinn við lagið en Selma flutti það á sviði Laugardalshallar í upphafi úrslitakvölds Söngvakeppninnar.

Meðal afleiðinga rasískra ummæla var uppsögn dönskukennara á Laugavatni.

„Við vorum spennt að eiga yndislegt og fallegt kvöld. En við horfðum á það aðeins of seint, að amerískum tíma, og þá fór allt saman af stað sem við öll urðum vitni að. Hvernig við töluðum um og við hvert annað á samfélagsmiðlum. Ég er hugsi yfir þessu og velti fyrir mér, var meðal annars að ræða í gær, hvernig við förum að því. Hvaðan og hver gæti spilað hlutverk að hjálpa okkur að komast upp úr þessu og horfa til framtíðar og elska áfram þetta samfélag og hversu gott er að búa hér.“

Halla segist hafa búið víða en hvergi sé betra að vera en á Íslandi.

„Það eru hvergi stærri tækifæri. En ég er ekki undir neinum feldi, er á fullu í minni vinnu, það er nóg að gera. En ég hef sagt það, ég ætla ekkert að fela það, að ég er að hugsa málið alvarlega. Ég vil sjá okkur fá forseta sem hjálpar okkur upp úr þessum sporum, sem elskar þetta land og sér tækifærin sem hér búa fyrir okkar samfélag og til að vera fyrirmynd í samfélagi þjóða.“