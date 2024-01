Friðrik Agni er einka- og hóptímaþjálfari, markþjálfi og verkefna/viðburðastjóri. Hann hefur mikinn áhuga á heilbrigðum lífsstíl en við ætlum að skyggnast aðeins inn í líf hans.

Friðrik Agni er einka- og hóptímaþjálfari, markþjálfi og verkefna/viðburðastjóri.

,,Enginn dagur í mínu lífi er endilega eins og dagurinn á undan. Ég hef prófað margt í gegnum mín 35 ár á plánetunni jörð og finn að ég er fiðrildi sem verð að fá að fljúga í hinar ýmsu áttir. Það hljómar eflaust frelsandi og er það að næstum öllu leyti, en það krefst einnig mikillar þrautseigju, kjarks og síðast en ekki síst hreystis, bæði andlegs og líkamlegs.

Ég fæst við hreyfingu sem dans- og einkaþjálfari en ég reyni alltaf að hafa fjölbreytni í því hvernig ég æfi og hreyfi mig sjálfur. Ég dansa mikið, bý til dansa og sýningaratriði og kenni svo Zumba og Jallabina. Þess á milli tek ég miklar core æfingar, brennslu og Hiit Training. Til þess að njóta sem best þá þarf þessi hreyfing að vera til staðar og ekki síst góður svefn og næring sem mér þykir skipta sköpum til þess að geta hreyft mig eins mikið og ég vill og liðið vel. Þetta helst allt saman í hendur til að mynda gott heildrænt hreysti fyrir mig.‘‘ segir Friðrik Agni.

Vellíðan og lífsgæði er ekki ókeypis

Það þarf eflaust ekki að vefjast fyrir mörgum að hollt og fjölbreytt mataræði ásamt reglubundinni hreyfingu eru megin stoðir þess að lifa heilbrigðu lífi og líða almennt vel. Með því að hreyfa sig daglega, styrkjum við vöðva og bein og þjálfum hjarta- og æðakerfið. Regluleg hreyfing veitir einnig styrk til að takast á við dagleg verkefni og stuðlar jafnframt að betri hvíld og svefni. Mikilvægt er að takmarka kyrrsetu og hreyfa sig í samræmi við ráðleggingar sem er að stunda hvers konar hreyfingu í 30 mínútur á dag. Svefninn er jafnframt nauðsynlegur til að endurnæra líkama og sál og gefa líkamanum nauðsynlega hvíld. Hugum að okkur sjálfum, hollri og fjölbreyttri næringu, hreyfingu og góðum svefni sem leyfir okkur að líða vel.

,,Sterkari fókus, sterkari bein og sterkara taugakerfi‘‘

Friðrik Agni kýs að notast við munnúðana frá Better You

,,Ég hef verið að taka munnúðana frá Better You með góðum árangri. Ég vill helst ekki gleypa pillur og eru munnúðarnir því frábær kostur, ég veit að margir deila þessari "fóbíu" með mér og elska munnúðana, svo eru þeir bara svo auðveldir í notkun og bragðast vel. Ég hef m.a. verið að taka vegan úðann sem inniheldur D3 vítamín, B12 vítamín, járn og joð. Það eru svo gífurlega miklir kostir við að viðhalda góðum D- vítamín gildum í líkamanum allt árið um kring sem hefur áhrif á geðheilsu, sterkari fókus, sterkari bein og sterkara taugakerfi. Joð stuðlar einnig að eðlilegri starfsemi taugakerfisins en bætt taugakerfi hefur að auki áhrif á svefn sem er algjör undirstaða fyrir góðan dag. Ég tek mína fjóra úða strax á morgnana en svo er auðvelt að lauma þessum litlu brúsum í töskuna sína og hafa með sér út í daginn.‘‘ segir Friðrik Agni um tilkomu Better You munnúðana í sína daglegu rútínu.

Better You munnúðar hentugur valkostur í þína rútínu

Better You munnúðarnir njóta aukinna vinsælda og ekki að ástæðulausu. Better You býður upp á fjölbreytt úrval af vítamínum og steinefnum sem öll eru í formi munnúða. Örsmáar sameindir vítamína frásogast hratt í gegnum slímhúð í munni og eiga þannig leið út í blóðrás líkamans sem tryggir hágæða upptöku. Með þessari leið sniðganga vítamínin að auki meltingarveginn sem kemur alfarið í veg fyrir meltingaróþægindi. Munnúðar eru einföld leið til að taka inn mikilvæg vítamín og sérstaklega fyrir öll þau sem eiga erfitt með að kyngja töflum/hylkjum eða þau sem hafa undirliggjandi meltingarvandamál. Ekki skemmir fyrir að munnúðarnir eru einstaklega bragðgóðir og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi fyrir bætta heilsu, börn sem fullorðnir.