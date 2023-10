Matthew Perry látinn

Jay Leno ræðir við karlleikarana þrjá í Friends á setti þáttanna, kaffihúsinu Central Perk, árið 2004. WireImage/Paul Drinkwater

TMZ hefur eftir lögregluyfirvöldum að leikarinn hafi fundist látinn í dag á heimili í Los Angeles. Svo virðist sem hann hafi drukknað í heitum potti. Engin fíkniefni fundust á vettvangi samkvæmt heimildarmönnum TMZ innan raða lögreglunnar. Ekki er talið að andlát Perry hafi borið að með saknæmum hætti.

Perry opnaði sig upp á gátt um fíknivanda sinn í viðtali á ABC sjónvarpsstöðinni fyrir tæpu ári í tilefni útgáfu bókar sinnar.

Þótt frægðarsól Perry hafi skinið skærast í Friends þá kom hann við sögu í fjölmörgum öðrum þáttaröðum í gegnum árin. Má þar nefna Boys Will be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, The Odd Couple og fleiri.

Að neðan má sjá eftirminnileg atriði úr Friends þar sem Perry fór á kostum sem Chandler.

Þá lék hann í þó nokkrum eftirminnilegum kvikmyndum, helst gamanmyndum. Má þar nefna Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, Getting In og fleiri. Hann hefur ekki verið áberandi á hvíta tjaldinu undanfarin ár og raunar ekki verið í hlutverki síðustu sex ár.

Í Whole Nine Yards fór Perry með aðalhlutverk ásamt Bruce Willis.

Á skjánum var alltaf stutt í húmorinn og skapaði hann eftirminnilega karaktera. Á bak við tjöldin voru erfiðari draugar sem hann var opinn með í seinni tíð. Baráttu við áfengisvandann og verkjalyf. Hann ánetjaðist verkjastillandi ópíóðalyfinu vicodin á árum sínum í Friends. Hann hafði margoft farið í meðferð vegna fíknar sinnar.

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston and Matt Leblanc með verðlaun á 54. Emmy-verðlaunahátíðinni árið 2002. WireImage/SGranitz

Perry fæddist í Plymouth í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjanna 19. ágúst 1969. Móðir hans er kanadískur blaðamaður en faðir hans leikari og fyrrverandi fyrirsæta. Hann ólst upp að stærstum hluta í Kanada og var efnilegur tennisspilari.

Hélt til Los Angeles 15 ára

Þegar Perry var fimmtán ára leitaði hugurinn til Los Angeles í leiklistarnám. Að lokinni útskrift kom Perry við sögu í ýmsum sjónvarpsþáttum þar til hann fór í prufu fyrir sjónvarpsþáttaröðina Six of One, sem átti eftir að verða að Friends. Perry var yngstur vinanna sex, aðeins 24 ára þegar tökur hófust á fyrstu þáttaröðinni.

Perry átti vingott við ýmsar þekktar konur á ævinni en giftist aldrei. Hann sló sér upp með leikkonunni Yasmine Bleeth úr Strandvörðum árið 1995 og Julia Roberts leikkona varð kærasta hans í framhaldinu í nokkra mánuði.

Hann trúlofaðist Molly Hurwitz í nóvember 2020 en tilkynnti að trúlofuninni hefði verið slitið sumarið 2021. Perry eignaðist aldrei börn.

Fréttin hefur verið uppfærð.