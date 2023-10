Spennan vegna stríðsins í Ísrael og Palestínu hefur magnast í Evrópu. Frönsk lögregla beitti í gær mótmælendur, sem voru saman komnir til að sýna palestínsku þjóðinni stuðning, táragasi og sprautaði á þá vatni til að brjóta mótmælin upp.

Gérald Darmanin, innanríkisráðherra Frakklands, bannaði fyrr í vikunni mótmæli til stuðnings Palestínu. Þjóðverjar hyggjast gera slíkt hið sama og Olaf Scholz kanslari Þýskalands hefur varað við því að þeir sem noti merki samtakanna Hamas, lýsi yfir stuðningi við verk þeirra, tali fyrir frekara ofbeldi Hamas gegn Ísrael eða brenni ísraelska fánann geti átt dóm yfir höfði sér. Ungverjar hafa einnig bannað samkomur til stuðnings Ísrael.

„Þau hafa auðvitað reynslu af því að átök fyrir botni Miðjarðarhafs og víðar smitist inn til þessara landa. Maður gerir auðvitað ráð fyrir því að þetta séu vel ígrundaðar öryggisákvarðanir sem eru teknar þó það sé auðvitað alvarlegt að það þurfi að hafa afskipti af tjáningarfrelsinu með þessum hætti,“ segir Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður utanríkismálanefndar Alþingis.

Diljá Mist Einarsdóttir, formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Vísir/Vilhelm

Suella Braverman innanríkisráðherra Bretlands hefur beint því til lögreglu að mæta þeim sem flagga palestínska fánanum af hörku. Þá hefur hún beint til lögreglu að túlka frelsisslagorðið From the river to the sea, Palestine will be free“, sem vilja til ofbeldisverka. Bæði slagorðið og palestínska fánann eigi að leggja til jafns við hakakrossinn.

„Þá er ekki síst verið að líta til þess að þarna er veruleg hætta á ofbeldi og aðförum í garð Gyðinga, eins og við þekkjum frá þessum löndum.“

Sameinuðu þjóðirnar fengu í morgun viðvörun frá Ísraelsher um að rýma norðurhluta Gasastrandainnar, það er að segja allt fyrir norðan ána Gasa. Íbúar hafa sömuleiðis verið hvattir til að rýma svæðið. 700 þúsund til milljón búa á svæðinu.

Samtökin Hamas hafa hvatt íbúa til að fylgja ekki fyrirskipunum Ísraelsmanna og halda sig heima. Vísuðu þau til þess að í vikunni hafi Ísraelsmenn ítrekað hvatt íbúa Gasastrandarinnar til að flýja á ákveðin svæði og seinna sprengt upp þau svæði. Þá hafa Ísraelsmenn lokað fyrir vatn, rafmagn og matarsendingar til Gasastrandarinnar, sem brýtur í bága við Alþjóðalög.

Minnst níu starfsmenn Sameinuðu þjóðanna og þónokkrir starfsmenn Rauða hálfmánans hafa verið drepnir í árásum Ísrael á Gasaströndina. Þetta telst samkvæmt Genfarsáttmálanum til stríðsglæpa.

Telur þú Ísraelsmenn fremja þarna stríðsglæpi?

„Það er náttúrulega ömurlegt hvernig þessi hryðjuverkasamtök, eins og þekkt er, haga sér. Hvernig þau nota fólk, almenna borgara, sína eigin borgara og gísla eins og þau gera núna, sem mannlega skyldi. Það er þekkt aðferð hjá þeim hvernig þau koma sér fyrir í kjöllurum sjúkrahúsa og verjast þannig árásum. Það er auðvitað ömurlegt og þess vegna geri ég ráð fyrir að þessi tilskipun sé sett fram,“ svarar Diljá Mist.