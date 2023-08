Linda Pé fann ástina á Spáni

Linda og Jaime eru stödd á glæsilegu hóteli á spænsku eyjunni Formentera þar sem þau njóta lífsins í suðrænu og rómantísku umhverfi. Heiðskír himinn, tær sjór og hvítar stendur, gerist varla betra.

Linda hefur gefið fylgjendum sínum á Instagram innsýn í nýja ástarsambandið síðastliðna daga þar sem óhætt er að fullyrða að þau séu afar lukkuleg með hvort annað. Myndirnar eru iðulega merktar hjarta-tjáknum eða með rómantískri tónlist í bakgrunn.

Þar má nefna lag með hjartaknúsaranum Enrique Iglesisas, Could I Have This Kiss Forever.

Linda og Jaime njóta lífsins í sólinni á Spáni. Linda Pé.

Linda og Jaime kynntust á Spáni. Linda Pé.

Linda og Jaime virðast afar lukkuleg með hvort annað. Linda Pé.

Útsýnið fallegt af svölunum hjá Lindu. Linda Pé.

Morgunsundið í sjónum. Linda Pé.

Jaime myndar sólsetrið af svölunum. Linda Pé.

Notaleg vinnuaðstaða. Linda Pé.

Jaime á ströndinni. Linda Pé.

Opnaði á ástina á ný

Í desember í fyrra sagði Linda frá því að hún væri búin að taka meðvitaða ákvörðun um að opna fyrir ástinni á nýjan leik. Hún sagðist vera tilbúin í rómantískt samband eftir að hafa verið einhleyp í þrjú ár.

„Ég hef aldrei verið týpan sem er að flýta mér úr einu sambandi í annað. Ég tek mér yfirleitt langan tíma á milli sambanda og mér hefur alltaf þótt gott að vera ein með sjálfri mér. Ég er sjálfstæð og ég þarf ekki á karlmanni að halda fjárhagslega til að sjá fyrir mér á neinn hátt,“ sagði Linda í þætti af hlaðvarpinu Lífið með Lindu Pé í fyrra.