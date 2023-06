Cameron tjáði sig í fyrsta skipti um kafbátinn Titan og örlög hans í viðtali við ABC í kvöld. Skipbrotin tvö væru hvort tveggja harmleikir komnir til vegna glæfraskaps stjórnenda.

Sjálfur hefur hann mikla þekkingu á neðansjávarköfun, hefur kafað niður að flaki Titanic og var fyrsti maðurinn til að kafa niður á botn Maríanadjúpálsins þar sem er mesta hafdýpi á jörðinni, rúmir ellefu kílómetrar.

Hafið og neðansjávarköfun hafa sömuleiðis verið fyrirferðarmikil í kvikmyndum hans á borð við Titanic, Avatar 2: The Way of Water, The Abyss og Aliens of the Deep.

Aðvaranir virtar að vettugi í báðum tilvikum

Í viðtalinu sagði hann að fólk innan samfélags neðansjávarkönnunar hafi verið mjög áhyggjufullt vegna leiðangurs Titan.

Hann segir að fjöldi þekktra neðanjsávarverkfræðinga hafi meira að segja skrifað bréf til OceanGate til að vara við því að kafbáturinn væri of tilraunakenndur. Kafbáturinn hafi ekki verið vottaður af viðurkenndum aðilum og ferðalagið hafi verið glæfraför.

Hann segir að það hafi slegið sig hve lík örlög kafbátsins og Titanic-skipsins voru þar sem skipstjórinn var ítrekað varaður við ísjökunum sem voru fram undan en sigldi ótrauður áfram inn í dauðann.

„Fyrir okkur er þetta mjög sambærilegur harmleikur þar sem aðvaranir voru virtar að vettugi. Að það eigi sér stað á nákvæmlega sama stað, með alla þá köfun sem á sér stað um allan heim, mér finnst það undravert. Það er í rauninni mjög súrrealískt,“ segir hann.